BABYMONSTER、初アジアファンミツアーの東京公演2daysが完売！8月には『サマソニ』出演も

BABYMONSTER初のアジアファンミーティングツアー東京公演のチケットが完売した。

【写真】「ビジュすごっ!」BABYMONSTERの日本人メンバー

5月8日、所属事務所のYGエンターテインメントによると、東京・有明アリーナで開催される「BABYMONSTER PRESENTS:SEE YOU THE RE' IN JAPAN」は、11、12日の両日とも全席完売を記録したという。

有明アリーナは1万人以上が収容可能な大規模会場の一つだ。BABYMONSTERは公式デビューから40日ほどでアリーナクラスの会場を埋め尽くすこととなった。

(写真=YGエンターテインメント)BABYMONSTER

それだけでなく、BABYMONSTERは日本公式デビュー前にもかかわらず、現地の地上波番組、音楽フェスからラブコールが殺到している状況。実際、8月には日本最大の音楽フェス『SUMMER SONIC 2024』への出演が確定している。

BABYMONSTERの初アジアファンミーティングツアーは東京を皮切りに、6月8日にインドネシア、6月15日にシンガポール、6月23日に台北、6月29、30日にタイと、計5都市で7公演を行う。

◇BABYMONSTERとは?

YGエンターテインメントがBLACKPINK以来、約7年ぶりにローンチしたガールズグループ。韓国出身(ラミ、ローラ、アヒョン)、タイ出身(パリタ、チキータ)、日本出身(ルカ、アサ)の7人で構成された。各々が1000倍の競争を勝ち抜いてYGエンタの練習生として合流し、4年間、専門のトレーニングを受けた。2023年11月27日、デジタルシングル『BATTER UP』でデビュー。2024年4月には健康問題でデビューできなかったアヒョンがグループに合流し、1stミニアルバム『BABYMONS7ER』で“正式デビュー”した。