EVNNE、6月17日にカムバック決定!3rdミニアルバム「RIDE or DIE」をリリース

EVNNEが6月17日にカムバックする。



EVNNEは8日、公式SNSを通じてカムバック日とアルバム名が盛り込まれた予告イメージをサプライズ公開し、韓国国内外のファンから反響を呼んだ。



今回のカムバックは、1月22日に発売した2ndミニアルバム「Un: SEEN」の人気に支えられ、約5ヶ月ぶりに実現した。



公開された予告イメージには、6月17日というカムバック日と共に3rdミニアルバム名「RIDE or DIE」が書かれている。



彼らは、3rdミニアルバム名の「RIDE or DIE」を通じて、決然とした意志とグレードアップした音楽を自信を持って予告している。



「RIDE or DIE」は「最後まで共にする仲」という意味で、どんな危険が迫っても恐れずに君の所へ行くといEVNNEの固い意志を幅広い音楽に盛り込む予定だ。