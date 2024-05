イ・ミンギ主演の新ドラマ「クラッシュ」5月13日よりDisney+で独占配信…ポスター＆予告映像を公開

韓国ドラマ「クラッシュ 交通犯罪捜査チーム」が「Disney+(ディズニープラス)」のコンテンツブランド「スター」にて、5月13日(月)より独占配信される。本作は、通称TCI(Traffic Crime Investigation)と呼ばれ、署内ではまったく相手にされない交通犯罪捜査チームが、絶妙なチームワークで無法者たちを検挙しまくる痛快アクションコメディだ。道路上の犯罪をリアルに描き、韓国で初めて交通犯罪に着目した期待の警察ドラマとなっている。

ニュースに取り上げられ、世間とマスコミから注目される殺人事件よりもさらに多くの被害者を出している交通犯罪。その交通犯罪を取り締まる部署として存在するのが通称TCIと呼ばれる、交通犯罪捜査チーム。しかし、その地味な存在感から他のチームからは無視され、まったく相手にされていなかった。そんなメンバーたちのもとに、超エリートで非の打ちどころのないルックスを持ちながら、社会性ゼロで運転もできない変わり者の捜査官チャ・ヨンホ(イ・ミンギ)が加わったことで、彼らの運命は変わり始める。卓越した認識能力だけで、事故の正確な原因をシミュレーションできる彼は、チームを急速に軌道に乗せるが、過去に起きたある事件により、再びTCIを失墜させることになる。交通犯罪捜査の資格を多数持ち、数学専攻出身者にふさわしく、鋭い分析力と推理力を持つ新任警部チャ・ヨンホを演じるのは、モデル出身のイ・ミンギ。ドラマ「私の解放日誌」では、ヨム3兄妹の長男チャンヒ役を務め、冴えないキャラクターをリアルに演じたが、本作では天才エリート役に挑戦する。そして、「ムービング」でリュ・スンリョン演じるチャン・ジュウォンの妻役を務め、存在感を発揮したクァク・ソニョンが優れた武術と運転技術を持ち合わせるTCIのチームリーダー、ミン・ソヒを演じる。さらに、交通犯罪捜査班の班長チョン・チェマン役には「カジノ」「イカゲーム」など名バイプレイヤー的存在のホ・ソンテ、防犯カメラ分析のスペシャリスト、ウ・ドンギ役にはイ・ホチョル、TCIメンバーの末っ子オ・ヒョンギョン役にはチェ・ムンヒが抜擢された。実力派俳優陣が捜査チームのメンバーとして集結し、道路上で巻き起こる犯罪を痛快に解決していく。監督は「復讐代行人〜模範タクシー〜」を演出したパク・ジュヌが務める。公開された日本語版ポスターには、「交通犯罪、一・網・打・尽」というキャッチコピーとともに、TCIのチームメンバー5人が一列に並び、逮捕状のような紙を突きつけながら交通犯罪者に立ち向かう姿が収められている。この個性豊かなメンバーが、絶妙なチームワークで繰り広げるドタバタ劇にも期待が高まる。さらに予告映像は、TCIだと名乗るミン・ソヒに対し、別部署から「放送局か何か?」とTCIの存在がまったく認識されていないシーンから始まる。FBI、CIA、B★Sと横文字を並べ、「英語の略字にした方がかっこいいんだよ……」と言うドンギに、「B★Sはどこの国の警察なんだ?」とチェマンが冷静に突っ込みを入れるなどコメディ要素も垣間見える。しかし、彼ら一人一人は頭脳、運転技術、武術などの特技を活かしてどんな交通犯罪も検挙していく高い能力を持つ実力者でもある。TCIのメンバーの抜群のチームワークと爽快感あふれる展開、派手なカーアクション、クスっと笑えるコミカルな俳優陣の演技に注目が集まる。

■配信情報

「クラッシュ 交通犯罪捜査チーム」

5月13日(月)よりDisney+のスターにて独占配信

(全12話/毎週月曜日・火曜日1話ごと配信)

(C)2024 Astory Co., Ltd. & KT Studiogenie Co., Ltd. All Rights reserved.



【キャスト】

チャ・ヨンホ:イ・ミンギ「私の解放日誌」「ヒップタッチの女王」

ミン・ソヒ:クァク・ソニョン「ムービング」「調査官ク・ギョンイ」

チョン・チェマン:ホ・ソンテ「カジノ」「イカゲーム」

ウ・ドンギ:イ・ホチョル「パーフェクト・バディ 最後の約束」

オ・ヒョンギョン:チェ・ムンヒ「放課後戦争活動」



【スタッフ】

監督:パク・ジュヌ「復讐代行人〜模範タクシー〜」



<ストーリー>

世間とマスコミから注目される殺人事件よりもさらに多くの被害者を出している交通犯罪を取り締まる部署として存在する通称TCIと呼ばれる、交通犯罪捜査チームは、その地味な存在感から他のチームからは無視され、まったく相手にされていなかった。しかし、そんなチームのもとに、超エリートで非の打ちどころのないルックスを持ちながら、社会性ゼロで運転もできない変わり者の捜査官チャ・ヨンホ(イ・ミンギ)が加わったことで、彼らの運命は変わり始める……。



■関連リンク

「Disney+」公式サイト