お笑い芸人でボディービルダーのなかやまきんに君(45)が8日、インスタラムを更新。米人気ロックバンド「ボン・ジョヴィ」公認のアンバサダーに就任受諾を受け、オススメのプレイリストを公開した。

自身の鉄板ネタで使用している同バンドの代表曲「It’s My Life」を1曲目とする全22曲の楽曲を紹介。「#ボンジョヴィ さん公認の #アンバサダー をさせていただいております #動画メッセージをいただいてから急ピッチで色々とプロジェクトが進んでおります」と切り出した。続けて「#なんと #筋トレ や #ワークアウト の時に聞きたい#bonjovi さんのプレイリストを作成させていただきました」とし「#その名も #なかやまきんに君selects #ボンジョヴィベストワークアウトソングス です」とつづった。

今回、自身のユーチューブで「【夢実現】ついに会えるのかい!?ガチでBon Joviさんからメッセージが届きました。」と題し動画を投稿。ボーカルのジョン・ボン・ジョヴィ、キーボードのデヴィッド・ブライアン、ドラムスのティコ・トーレスの3人が出演するメッセージ動画を公開した。「きんに君!ボン・ジョヴィです。『It’s My Life』への愛をありがとう。僕らのスペシャル・アンバサダーになってほしい。君のミッションは、僕らが日本に戻るまでに僕らの音楽を広めること。その時に会えることを楽しみにしているよ」という“依頼”を受けていた。

同バンドからの依頼に対し、自身のネタでアンサー。英語で「おい! 俺の筋肉、アンバサダーになるのかい? ならないのかい? どっちなんだい!? やる!! パワーッ」と快諾。続けて「一瞬ね、最後ちょっと迷ったんですよ。これだけ言っておいて最後に『やーらない!』が一瞬よぎりました」と明かしつつ「そういうお笑いはよくありません。ここはもう真剣にということで、引き受けさせていただきたいと思います」と話していた。

▽なかやまきんに君selects ボンジョヴィベストワークアウトソングス

(1)It's My Life

(2)Legendary

(3)Livin' On A Prayer

(4)Limitless

(5)Everyday

(6)Have A Nice Day

(7)Keep The Faith

(8)Bounce

(9)Walls

(10)You Give Love A Bad Name

(11)Last Man Standing

(12)Just Older

(13)Wild Is The Wind

(14)Because We Can

(15)We Weren't Born To Follow

(16)Bullet

(17)I Am

(18)Hook Me Up

(19)Hey God(Long Version)

(20)I Believe

(21)Lay Your Hands On Me

(22)Tokyo Road