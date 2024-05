北アルプス・雲ノ平の登頂に挑戦！ノエビアグリーン財団「未来につながる環境教室 年間プログラム」

ノエビアグリーン財団は、小学4年生から中学3年生を対象とし、2025年8月に“日本最後の秘境”と呼ばれる北アルプス「雲ノ平(くものだいら)」完登を目指す「未来につながる環境教室 年間プログラム」の挑戦者を募集します。

ノエビアグリーン財団「未来につながる環境教室 年間プログラム」

応募期間:2024年5月7日(火)〜6月17日(月)

本企画は、日本人初8,000m峰14座登頂を達成したプロ登山家・竹内洋岳さんプロデュースのもと、1年間で複数回の登山を実施し、最終的に北アルプス「雲ノ平」完登を目指す年間プログラムです。

身体的な能力だけでなく、判断力や集中力、困難を乗り越える強い精神力を養うとともに、登山を通して環境保全について考え、自ら行動を起こせる人材を育成することを目的としています。

書類選考(一次選考)と2024年9月15日(日)山梨県での日帰り登山(二次選考)により、挑戦者(5名〜8名)を決定します。

なお、同財団では、ひとり親家庭など、自然体験の機会をつくることが難しいご家庭や児童養護施設、ファミリーホームの子供たちを対象とした、多様な自然体験教室を実施しています。

本企画においても、さまざまな環境下の子供たちに参加できるプログラムとして、活動中の食費や宿泊費などの負担のほか、登山用具のサポートをします。

雲ノ平とは

所在地は富山県富山市。

北アルプスの最奥部、黒部源流域の標高2,600m付近に忽然と広がる溶岩台地。

初夏には一面に、高山植物の花が咲き、秋には黄金色の草原に鮮やかな紅葉が彩りをそえ、四季折々の自然を楽しめます。

“日本最後の秘境”と呼ばれ、簡単には辿り着けない憧れの地として知られています。

プロ登山家・竹内洋岳さん プロフィール

竹内 洋岳(たけうち ひろたか)

1971年生まれ 東京都出身。

世界で29人目、日本人では初となる8,000m峰14座登頂を達成したプロ登山家。

<メッセージ>

山は厳しい。

ズルいヤツは来られない。

山は公平だ。

人のせいにするヤツは来られない。

山は自由だ。

自分で決断できないヤツは来られない。

山ヘ行こう。

君なら来られる。

応募概要

対象:小学4年生〜中学3年生 ※2024年4月1日時点の学年

応募方法:下記(1)〜(3)の提出が必要です

(1)はWebフォームにて必要事項を入力ください。

(2)(3)につきましては、指定の宛先まで郵送ください。不備があった場合は応募を受付することができません。

※持参やFAX・e-mailでの送付は受理していません

【(1)基本情報】Webフォーム(6月17日(月)入力締切)

Webフォーム:https://enq.noevir.jp/webapp/wish/org/showEnquete.do?enqueteid=136&clientid=19514&databaseid=owcb

「お申込みに伴う「ご留意事項」及び「個人情報のお取り扱い」について」をご確認の上、必要事項をご入力ください

【(2)応募用紙<お子さま用>(PDF)】下記URLよりダウンロードしていただき、印刷した書類に必要事項を手書きで記入ください。

また、お子さまの写真を添付してください。※直近3ヶ月以内の上半身・無帽のカラー証明写真及びスナップ写真2〜3点(応募用紙に添付箇所あり

https://noevirgroup.box.com/s/10kuxvmaeqlxx3wzn38sllj18r9yaxw4

【(3)応募用紙<保護者さま用>(PDF)】

下記URLよりダウンロードしていただき、印刷した書類に必要事項を手書きで記入ください。

https://noevirgroup.box.com/s/n5cyo9j7jequx4cuugfvxf386z5emmhb

【(2)(3)の郵送先】(6月17日(月)必着)

紛失によるトラブルを避けるため、レターパック郵便や特定記録郵便などで下記宛先まで送付ください

また、提出いただく(2)(3)の各応募用紙はコピーし、控えを保管ください

・〒104-8208 東京都中央区銀座7-6-15 公益財団法人ノエビアグリーン財団 事務局宛

・TEL:03-5568-3388

応募締切:

(1)基本情報(Webフォーム):6月17日(月)入力締切

(2)応募用紙<お子さま用>・(3)応募用紙<保護者さま用>:6月17日(月)必着

※締切日を過ぎてしまった場合は、いかなる理由においても受付することはできません

選考方法:

【一次選考】書類選考

【二次選考】一次選考通過者を対象とした山梨県での日帰り登山。

9月14日(土)より付近の施設(ノエビアグリーン財団ベースキャンプ)に前泊し、9月15日(日)に日帰り登山を実施予定。

※二次選考後に北アルプス「雲ノ平」完登を目指す挑戦者(5名〜8名)を決定。

選考結果:6月17日(月)の応募締切後、一次選考の結果は7月上旬までにメールにて連絡します。

なお、一次選考通過者の方には二次選考(日帰り登山)の詳細ついて案内します。

交通費:

「新宿駅」または「東京駅」に集合し、スタッフとともにプログラム実施場所に向かいます。

集合場所「新宿駅」または「東京駅」からの交通費はすべて同財団にて負担。(集合場所までの往復の交通費は自己負担となります。)

※集合場所はプログラム実施場所に応じて「新宿駅」または「東京駅」を予定しています。

その他の費用:二次選考通過者の方において、登山に必要な基本装備(靴、雨具、リュックサック、ヘッドライト)は同財団にて負担します。(一部レンタル対応)

また、プログラム中の食費、山小屋等への宿泊費、保険料など本企画実施中に発生する経費は同財団にて負担します。

安全管理体制:本企画はプロ登山家・竹内洋岳さんのほか、登山ガイドや登山・トレッキングの経験豊富なスタッフ(女性ガイド・女性スタッフ含む)にて参加者の方の安全を第一に運営します。

保険の手配:万が一の事態にそなえ、本企画の参加者全員に傷害保険に加入していただきます。

注意事項

・二次選考を通過した本企画の挑戦者の方は、すべてのプログラム(説明会やミーティング含む)に参加いただき、他の挑戦者やスタッフとの交流を図り、チームとして「雲ノ平」完登に向けた準備をします。

・本企画は旅行ではありません。

・二次選考を通過した本企画の挑戦者のうち、年間プログラムを通して「雲ノ平」登山に必要な体力や知識等を十分身につけられた方のみが2025年8月に実施予定の「雲ノ平」登山に参加可能です。

・参加者の方の安全確保の観点から、全員が無条件に「雲ノ平」登山に参加できるとは限らないことを予め了承ください。

・「雲ノ平」登山の前に実施される各登山においても同様に、状況に応じて参加をお控えいただく場合も想定されます

・本企画は次に挙げるいずれかの理由によって中止となる場合があることを予めご了承ください。

(1) 登山予定地域での大規模災害、事故等の発生により、本企画の継続が困難であると主催者が判断した場合

(2) 感染症の流行など、参加者に危険を及ぼす恐れがあると主催者が判断した場合

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 北アルプス・雲ノ平の登頂に挑戦!ノエビアグリーン財団「未来につながる環境教室 年間プログラム」 appeared first on Dtimes.