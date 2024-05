サッカー日本代表MF守田英正(28)の妻でモデルの藤阪れいなが8日、自身のインスタグラムを更新。夫がプレーするポルトガル1部スポルティングが3季ぶりリーグ優勝を決めたことを受け、「あなたは最高にかっこいいよ!」と祝福した。

5日に2位ベンフィカが敗れたことで、スポルティングは2試合を残して20度目のリーグ制覇が決定。藤阪はリスボンでサポーターを前に行われた優勝報告会の画像や動画を公開し、「CHAMPION Congratulations.Thanks for giving me the best experience.最高の経験をさせてくれてありがとう」と祝福と感謝をつづった。

守田と藤阪は2020年に結婚。翌21年、守田は川崎Fからポルトガル1部サンタクララへ移籍し、22年夏にスポルティングに加入した。「初めてポルトガルに住んだ年にスポルティングが優勝して サンミゲル島でも凄く盛り上がっていて『観に行きたい!』とお願いした時、『俺は自分で優勝して自分でその景色観る』と話していた事を思い出しました」と3年前を振り返り、「その時は、こんな経験滅多に出来ないんだから観に行ったら良いのにと思っていたけれど、本当に有言実行するあなたは最高にかっこいいよ!」と優勝に貢献した夫を称賛。

笑顔の夫婦2ショットとともに「どんどん夢を叶えていく夫に置いて行かれないように私も頑張らないと。とまた強く思いました 改めておめでとう」とメッセージを記した。

守田は今季、リーグ戦27試合に出場し2ゴール4アシストをマークしている。