ÅÔ¿´¤Ë±«Ãì¡¡´ØÅì¤ÏÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¡¡º£Ìë¤Ë¤«¤±¤ÆÅ·µ¤µÞÊÑ¤Î¶²¤ì
º£Æü8Æü¤Ï¡¢¾å¶õ¤ËÎ®¤ì¹þ¤à´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç´ØÅì¤ÏÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¡£¸á¸å¤ÏÅÔ¿´¤Ç¤â±«±À¤¬È¯Ã£¡£ÃÓÂÞ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó60¥Ó¥ë¤Î54³¬¤«¤é¸«¤¿¶õ¤Ë¤Ï¡Ö±«Ãì¡×¤¬¸«¤é¤ì¡¢È¯Ã£¤·¤¿ÀÑÍð±À¤Î²¼¤Ç¤Ï¶ÉÃÏÅª¤Ë±«¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£º£Ìë¤Ë¤«¤±¤ÆÅ·µ¤µÞÊÑ¤ËÃí°Õ¡£
´ØÅì¡¡¶ÉÃÏÅª¤Ë±«±À¤¬È¯Ã£¡¡ÆÊÌÚ¸©¤Ç·ã¤·¤¤±«¤ò´ÑÂ¬
º£Æü8Æü¤Ï¡¢¾å¶õ¤ËÎ®¤ì¹þ¤à´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç´ØÅì¤âÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸á¸å¤ÏÅÔ¿´¤Ç¤â±«±À¤¬È¯Ã£¤ò¤·¤Ï¤¸¤á¡¢¶ÉÃÏÅª¤Ë±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ØÅì¡¡º£Ìë¤Ë¤«¤±¤ÆÅ·µ¤µÞÊÑ¤Î¶²¤ì
´ØÅì¤Ïº£Ìë¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢µÞ¤Ë¤É¤·¤ã¹ß¤ê¤Î±«¤ä·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤Ã¤¿¤ê¡¢ÍîÍë¤äÎµ´¬¤Ê¤É¤ÎÆÍÉ÷¡¢¤Ò¤ç¤¦¤¬¹ß¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶õ¤¬ÆÍÁ³°Å¤¯¤Ê¤ë¡¢Íë¤Î²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢ÀÑÍð±À¤¬¶á¤Å¤¯Ãû¤·¤ò´¶¤¸¤¿¤é¡¢Áá¤á¤Ë´è¾æ¤Ê·úÊª¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¶ÉÃÏÅªÂç±«¤È¤Ê¤ëÁ°Ãû¤È¤Ï
¶ÉÃÏÅª¤ÊÂç±«¤ÎÁ°Ãû¤È¤Ê¤ë¸½¾Ý¤Ï¡¢Âç¤¤¯3¤Äµó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡Ö¿¿¤Ã¹õ¤Ê±À¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¿¡×
ÆÍÁ³¤ÎÂç±«¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤è¤¦¤Ê¡¢È¯Ã£¤·¤¿ÀÑÍð±À¤Ï¡¢¿¿¤Ã¹õ¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¹õ¤¤±À¤¬Â®¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤ê¡¢À²¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢µÞ¤Ë¶õ¤¬°Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤â¡¢¶ÉÃÏÅªÂç±«¤Î¥µ¥¤¥ó¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£
¢ ¡ÖÍë¤Î²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤¿¡×
¥´¥í¥´¥í¤È¤¤¤¦²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤¿¤é¡¢Íë±À¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°ðºÊ¤¬¸«¤¨¤ë¤Î¤â¡¢¶ÉÃÏÅªÂç±«¤Î¥µ¥¤¥ó¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£
£ ¡ÖµÞ¤ËÎä¤¿¤¤É÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¤¿¡×
È¯Ã£¤·¤¿ÀÑÍð±À¤«¤é¤Ï¡¢±«Î³¤È¤È¤â¤Ë¡¢Îä¤¿¤¤É÷¤¬Àª¤¤¤è¤¯¿á¤¹ß¤ê¤Æ¤¤Þ¤¹¡£É÷¤ÎÊÑ²½¤Ë¤â¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÁ°Ãû¤ò´¶¤¸¤¿¤é¡¢¤¹¤°¤Ë°ÂÁ´¤Ê½ê¤ØÈòÆñ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢ÍëÃí°ÕÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»þ¤ä¡¢Å·µ¤Í½Êó¤Ç¡ÖÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬ÉÔ°ÂÄê¡×¡¢¡ÖÅ·µ¤¤¬µÞÊÑ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢ÆÍÁ³¤ÎÂç±«¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£