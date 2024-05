【俺だけレベルアップな件:ARISE】5月8日 配信基本無料(アイテム課金制)

ネットマーブルは、Android/iOS/PC用アクションRPG「俺だけレベルアップな件:ARISE」の配信を、本日5月8日に開始した。基本無料で、ビジネスモデルはアイテム課金制。

Netmarble Neoが開発した本作は、全世界累計142億を超えるPV数を記録するオリジナルウェブトゥーンシリーズ「俺だけレベルアップな件」を題材にしたアクションRPG。プレーヤーはハンターとなって異次元の敵の大群から人類を守り、その影を抽出して影の軍団を作ることになる。本作の事前登録者数は1,500万人突破を記録。Steamでの配信も決定した。

ゲーム概要

「俺だけレベルアップな件:ARISE」は、都市の至る所に突如「ゲート」と呼ばれるダンジョンが発生し、このダンジョンの魔物を狩ることができる超人的な力に覚醒した人間を「ハンター」と呼ぶ世界設定のもと、人類最弱兵器と呼ばれるE級ハンター「水篠 旬」の物語。あるきっかけを通じて、自分だけがレベルアップできるようになり、最下級ハンターから世界最強のハンターになる成長ストーリーが描かれる。

プレーヤーはハンターとなって異次元の敵の大群から人類を守り、その影を抽出して影の軍団を作ることになる。新たなスキルやスタイリッシュなアクション、様々なハンターとその能力をコントロールできるプレイの仕組みを通じて、“レベルアップ”を体験することができるほか、原作に登場する個性あふれるハンター達と戦闘プレイができることはもちろん、「起きろ」という名台詞を誕生させた影の召喚も登場する。

正式サービス開始を記念した各種イベント開催

ゲームの正式サービス開始を記念し、「正式リリース記念!7日間ログインプレゼント」や「「輝く戦場の舞姫:向坂雫」ピックアップ召喚イベント」、「向坂雫ピックアップ記念!最高の舞姫を召喚せよ!」、「向坂雫ピックアップ記念!スペシャルダイスイベント」、「ポイントイベント」などゲームプレイのスタートダッシュに役立つ様々な報酬満載のイベントが開催される。

事前登録をしたプレーヤーは、メインキャラクター水篠 旬の「ブラックスーツスキン」、「伝説級防具セット」、「10万ゴールド」、「属性ごとの魔力水晶×2個(総10個)」を受け取ることができる。

【ネットマーブル クォン・ヨンシクCEO(最高経営責任者) コメント】

「俺だけレベルアップな件:ARISE」に対する世界中のファンの反応は驚くべきもので、私たちはこの作品を幅広いユーザーに向けて正式リリースできることを大変嬉しく思います。本作品の開発チームは強い情熱をもって今日まで開発に取り組みました。世界中の「ハンター」たちが、ランクを上げるにつれてレベルアップを体験し、「水篠 旬」のストーリーを楽しんで頂けることを期待しています。

