¡Ú£Í¥ê¡¼¥°¡Û¥»¥ß£²£°Àï£±£°¾¡¡ªÉ÷ÎÓ²Ð»³¤Îàºö»Îá¾¡ËôÁª¼ê¤ÎÀÚ¤ê½ç
¡Ú²¬ÅÄ¼Ó²Â¤Î¤â¤¦°ìÅÙ¸«¤¿¤¤Ëã¿ý£Í¥ê¡¼¥°¡Û£´·î£²£¹ÆüÂè£±»î¹ç¡¡Åì£²¶É£°ËÜ¾ì¡áÂ¿°æÎ´À²¡Ê£Á¡Ë¡¢¾¡Ëô·ò»Ö¡ÊÉ÷¡Ë¡¢½ÂÀîÆñÇÈ¡Ê¥µ¡Ë¡¢°ËÃ£¼ëÎ¤¼Ó¡Ê³Ê¡Ë
¡¡£Ë£Á£Ä£Ï£Ë£Á£×£Á¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¤Î²¬ÅÄ¼Ó²Â¤Ç¤¹¡££Í¥ê¡¼¥°£²£°£²£³¡½£²£´¥·¡¼¥º¥ó¤â¡¢¤¤¤è¤¤¤è¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¤â¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ò£³°Ì¤ÇÄÌ²á¤·¡¢¶ð¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë³«»ÏÁ°¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢£±°Ì¤Þ¤ÇÌó£²£³£°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Û¤ÉÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Á´Á³¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤»¤ëº¹¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡££±£¶ÀïÃæ£·¾¡¤Ç¤¤ì¤ÐÂ¾¤ÎÃå½ç¼¡Âè¤ÇÍ¥¾¡¤Ç¤¤Æ¡¢£¸¾¡¤¹¤ë¤È¤«¤Ê¤êÍ¥¾¡¤¬¸Ç¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë£·¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¥Á¡¼¥à°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÇËÜÅö¤Ë¶¯¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢É÷ÎÓ²Ð»³¤Ç¤¹¡££²£°Àï¤Ç¥È¥Ã¥×£±£°²ó¤Ë¥é¥¹£±²ó¡¢£µ£²£°¡¦£µ¥Ý¥¤¥ó¥È¤â¥×¥é¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤â¾¡ËôÁª¼ê¤¬È×ÀÐ¤ÎËã¿ý¤ÇµÕÅ¾¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤ê¡¢¸Ä¿Í£¹Ï¢Â³Ï¢ÂÐ¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¿ÆÈÖ¤ÇÇÛÇ×°ì¸þÄ°¤Î¾¡ËôÁª¼ê¤Ï¥ê¡¼¥Á¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÌÜ°ìÇÕ¤Ë¼ê¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢£´½äÌÜ¤Ë½ÂÀîÁª¼ê¤«¤é½Ð¤¿£²Åû¤ò¥Ý¥ó¤·¤Æ¡¢Åû»Ò¤Î¥Û¥ó¥¤¥Ä¤Ë¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ý¥ó¤·¤¿¸å¡¢¼ê¤ÎÆâ¤Ë¤¢¤ëÅû»Ò¡¢»úÇ×°Ê³°¤ÎÉÔÍ×Ç×¤Ï£·º÷£¹º÷£¹º÷¡£ÅöÁ³´í¸±¤Ê¤Î¤Ï£¹º÷¤è¤ê¤â£·º÷¤Ç¡¢¤À¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Àè¤Ë£·º÷¤òÀÚ¤ë¤È¤³¤í¡¢¾¡ËôÁª¼ê¤¬Áª¤ó¤À¤Î¤Ï£¹º÷¤Ç¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÂ³¤±¤Æ¤â¤¦°ìËç¤Î£¹º÷¤òÀÚ¤Ã¤Æ¥È¥¤¥ÄÍî¤È¤·¤ò¸«¤»¡¢¼¡½ä¤ËÀ¾¤È£³Åû¤Î¥·¥ã¥ó¥Ý¥ó¤Ç¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¤·¤Æ£·º÷¤òÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤¼´í¸±¤Ê£·º÷¤è¤ê£¹º÷¤òÀè¤Ë¤·¤¿¤«¤È¸À¤¦¤È¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¥¿¥ó¥ä¥ª¤Ë¸«¤»¤è¤¦¤È¤¤¤¦°Õ¿Þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡££·º÷£¹º÷£¹º÷¤ÈÍî¤È¤»¤Ð¥Û¥ó¥¤¥Ä¤¬¤«¤Ê¤êÇ»¸ü¤Ç¤¹¤¬¡¢£¹º÷£¹º÷£·º÷¤Î½çÈÖ¤Ê¤é¥¿¥ó¥ä¥ª¤Ë¤â¸«¤¨¡¢¥Û¥ó¥¤¥Ä¤À¤È¤¤¤¦³Î¾Ú¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â£¹º÷¤è¤ê¤â£·º÷¤ÎÊý¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤»¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÅö¤¿¤êÇ×¤ÎÀ¾¤Ï½Ð¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¹¤°¤Ë£²£µ£¸ÅûÂÔ¤Á¤Ë¼êÊÑ¤ï¤ê¤·¤Æ¡¢Â¿°æÁª¼ê¤«¤éÀÚ¤é¤ì¤¿£¸Åû¤ò¥í¥ó¡£¥Û¥ó¥¤¥Ä¥É¥éÀÖ¤Î£±Ëü£²£°£°£°ÅÀ¤Î¥¢¥¬¥ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤·¤â¾¡ËôÁª¼ê¤¬£·º÷£¹º÷£¹º÷¤Î½çÈÖ¤ÇÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Â¿°æÁª¼ê¤â»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤µ¤¹¤¬·³»Õ¤äºö»Î¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤À¤±¤Î¡¢Áê¼ê¤ÎÌÜ¤ò¤¯¤é¤Þ¤»¤ëÁªÂò¤Ç¤·¤¿¡£