◆「XD」開催決定 豪華出演者も発表

【モデルプレス=2024/05/08】⾳楽フェス「XD World Music Festival presented by Yogibo」(以下、XD)が、7月27日・28日に東京都お台場の特設会場にて開催されることが決定。5月8日に行われた開催発表会にて出演者や概要が発表された。同イベントは、⽇本の祭りをアップデートする、フェスを通して繋がる、共に創造する、祝福することをコンセプトとし、⾳楽とテクノロジーの融合を掲げる新時代の⾳楽フェス。⽇本国内外のアーティストやDJが参加し、30,000⼈のオーディエンスを動員予定。⾳楽だけでなく最新のテクノロジーを活⽤したパフォーマンスや、オーディエンス参加型のインタラクティブな体験を提供する。

◆「XD」人気クラブも参画

◆「XD World Music Festival presented by Yogibo」詳細

◆チケット情報

開催とともに、Aile The Shota、AT AREA(GroovyRoom、GEMINI、MIRANI、BLASE、DJ POOL)、DJ SHUZO(大平修蔵)&YAMATO、DXMON、ELLY/CrazyBoy(三代目 J SOUL BROTHERS)、HyunA、KISS OF LIFE、LUN8、MAZZEL、TSUBAKILL、woo!ah!、YOUNG POSSEの出演も解禁され、今後も豪華アーティストの追加発表が予定されている。なお、チケットは5月13日20時より、開始する。出演者発表が行われた開催発表会には、イベントにも出演するCrazyBoyことELLY、Aile The Shota、DJ SHUZO、Mnetのダンスサバイバル番組「STREET WOMAN FIGHTER 2」で話題を集めたTSUBAKILLのSAYAKA 、MIKI 、YUMERI 、Renaがゲストとして登場し、イベントの⾒所について、ELLYは「コンセプトが魅力的で、まだ発表はされていないと思うんですけど、日本の祭りをイメージしているワールドミュージックフェスということで日本勢だったり韓国勢も出たり、まだ発表されてないすごくビッグなアーティストも出演するんです」とトーク。DJ SHUZOは「僕自身海外に行くことが多くて、 色んな文化を肌で感じることがすごい多いんですけど、DJカルチャーを日本から世界へ発信する機会があるのは、すごく嬉しいです。少し運営にも関わっているんですけど、日本のカルチャーをコンセプトにおいていて、そこを大事にして世界の人から愛されるという場所にできたらいいなと、この数ヶ月間話をしてきたので、そういうブランド化を僕たち皆でしていきたい」と運営に携わっていることを明かし、イベントの魅力について語っていた。同発表会には、株式会社Yogiboの執⾏役員を務める岸村⼤安⽒も登壇し、本イベントオリジナルコラボアイテムの紹介した。また、日本のナイトクラブであるRAISE、CÉ LA VI TOKYO、WARP SHINJUKUがアドバイザーとして参画し、コラボイベントを実施予定。XD公式アプリのリリースも予定している。(modelpress編集部)⽇時:2024年7⽉27⽇(⼟)、7⽉28⽇(日)開場:11:00/開演:11:40(予定)会場:東京都お台場 XD特設会場(青海R地区)出演者:Aile The Shota、AT AREA(GroovyRoom、GEMINI、MIRANI、BLASE、DJ POOL)、DJ SHUZO&YAMATO、DXMON、ELLY/CrazyBoy(三代目 J SOUL BROTHERS)、HyunA、KISS OF LIFE、LUN8、MAZZEL、TSUBAKILL、woo!ah!、YOUNG POSSE【超早割先着先行販売】2024年5月13日(月)20:00〜5月19日(日)23:591DAY GA:12,000円、1DAY PGA:22,000円、1DAY VIP:30,000円2DAYS GA:22,000円、2DAYS PGA:40,000円、2DAYS VIP:54,000円【早割先着先行販売】1DAY GA:14,000円、1DAY PGA:23,000円、1DAY VIP:31,000円2DAYS GA:26,000円、2DAYS PGA:44,000円、2DAYS VIP:60,000円【最終先着先行販売】1DAY GA:15,000円、1DAY PGA:24,000円、1DAY VIP:32,000円2DAYS GA:28,000円、2DAYS PGA:46,000円、2DAYS VIP:62,000円【一般販売】1DAY GA:15,000円、1DAY PGA:24,000円、1DAY VIP:32,000円2DAYS GA:28,000円、2DAYS PGA:46,000円、2DAYS VIP:62,000円【Not Sponsored 記事】