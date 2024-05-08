¡ÖÈþ¤·¤µ¤¬°Û¼¡¸µ¡×¶Ã°Û¤ÎÍÆ»Ñ¤¬¾Þ»¿¤µ¤ì¤ë¤â¡Ä¹õÌÚÆ·¤¬à¤ª¤Ð¤¢¤µ¤óáÌò¤ò¼õ¤±¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿ÇØ·Ê
ÇÐÍ¥¤Ç¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¥½¡¼¥À¡Ù¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë¹¬ß·º»ÎÉ¡Ê18¡Ë¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤Î¥É¥é¥Þ¡ØJK¤ÈÏ»Ë¡Á´½ñ¡Ù¤Ë¹õÌÚÆ·¡Ê63¡Ë¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½é²ó¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤ä¡¢¹õÌÚ¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
Æ±¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢¹¬ß·±é¤¸¤ë»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤Ç»ÊË¡»î¸³¤òÄÌ²á¤·¤¿¼ç¿Í¸ø¤Î½÷»Ò¹âÀ¸¡¦ºùÌÚ¤ß¤ä¤Ó¤¬ÊÛ¸î»Î¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢Ë¡Äî¤ä³Ø¹»¤ÇÊ³Æ®¤¹¤ë¡ÖË¡Áâ¡ß³Ø±à¡×¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥É¥é¥Þ¡£¹õÌÚ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎÁÄÊì¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Èà½÷¤¬Æ¯¤¯ÊÛ¸î»Î»öÌ³½ê¤Î½êÄ¹¤Ç¤¢¤ê¡¢´ØÅìÊÛ¸î»Î²ñ¤Î²ñÄ¹¤Ç¤¢¤ëºùÌÚ²ÚÌò¡£¸¢ÎÏ»Ö¸þ¤¬¶¯¤¯¡¢ÆüÊÛÏ¢¤Î²ñÄ¹¤ÎºÂ¤âÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¡Ö¼ã¸«¤¨¡×¤ÎÍÆ»Ñ¤ÇËÜ¿Í¤Ë¤â¤½¤Î¼«³Ð¤¬¤¢¤ê¡¢¤ß¤ä¤Ó¤Ë¤Ï¡Ö¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¡×¤È¤Ï·è¤·¤Æ¸Æ¤Ð¤»¤Ê¤¤Ìò¤É¤³¤í¤À¡£
½é²ó¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ô¹õÌÚÆ·¤µ¤ó¤¬¥ä¥Ð¤¹¤®¤¿¡£60ÂåÈ¾¤Ð¤Î¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢40ÂåÁ°È¾¤Ë¸«¤¨¤ë¡£¤Æ¤æ¤¦¤«¡¢¼ã¤¤º¢¤Ë¤ß¤¿»Ñ¤Î¤Þ¤Þ¡Õ¡Ô¹õÌÚÆ·63ºÐ¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¤è¤Ê¡Õ¡ÔÈþ¤·¤µ¤¬°Û¼¡¸µ¡Õ¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡ÖËÜÍè¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ì¤Ð½Å¤Í¤ë¤Û¤É¡¢Ç¯Áê±þ¤ÎÌò¤ò¤³¤Ê¤¹¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤ä¤é¡¢¹õÌÚ¤µ¤ó¤ÏÇ¯Áê±þ¤Î¤ª¤Ð¤¢¤µ¤óÌò¤Ï¼õ¤±Æþ¤ìÆñ¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢ÈþËâ½÷ÊÛ¸î»Î¤Î¤è¤¦¤ÊÌò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ô¼ãºî¤ê¤·¤¹¤®¡Õ¤È¤ÎÀ¼¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤³¤ÎÌò¤ò¼õ¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÊüÁ÷Ã´Åöµ¼Ô¡Ë
¹õÌÚ¤Ï£´·î30Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¡Ø±í¤ÏÌá¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡Ù¡ÊNHK¡Ë¤Ç¤â¡¢°ð³À¸ãÏº¡Ê50¡Ë¤ÈÆâÅÄÍµª¡Ê48¡Ë¤¬±é¤¸¤ëÉ×ÉØ¤Îà¤ªÊì¤µ¤óáÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£»Ò¤¬¤Ê¤¤É×ÉØ¤ËÂ¹¤òÀÚË¾¤¹¤ë¡Ö¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¡×¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤À¡£
¸µÊõÄÍ¤ÎÌ¼Ìò¥È¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿¹õÌÚ¤Ï1985Ç¯£¹·î¤ËÂàÃÄ¸å¡¢10Âå¤Îº¢¤ËÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¡Ö±Ç²è¤Ë½Ð¤ë¡×Ì´¤ò»×¤¤½Ð¤··ÝÇ½³¦¤Ø¡£1986Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø²½¿È¡Ù¤Ç¥Õ¥ë¥Ì¡¼¥É¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂÎÅö¤¿¤ê¤Î±éµ»¤¬¤ß¤È¤á¤é¤ì¡ØÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡Ù¤Î¿·¿ÍÇÐÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢±ÇÁüºîÉÊ¤Ç·Ð¸³¤È¼ÂÀÓ¤òÀÑ¤ß¾å¤²¡¢1997Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø¼º³Ú±à¡Ù¤ÇÉÔÎÑ¤ÎÎø¤òÂçÃÀ¤Ë±é¤¸¤ÆÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¼ç±é½÷Í¥¤ÎºÂ¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤¢¤ëºîÉÊ¤¬Å¾µ¡¤Ë¤Ê¤ê¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤ÎÉ¾²Á¤¬°ìÊÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¹õÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡¢¸þ°æÍý¤µ¤ó¡Ê42¡Ë¤ÈÉ×ÉØÌò¤ò±é¤¸¤¿¡Ç08Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¥Þ¥Þ¤µ¤ó¥Ð¥ì¡¼¤Ç¤Ä¤«¤Þ¤¨¤Æ¡Ù¡ÊNHK¡Ë¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤Þ¤·¤¿¡£´ÑµÒ¤òÆþ¤ì¤Æ¼ýÏ¿¤¹¤ë¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥³¥á¥Ç¥£¡¼¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢ºÇ½ª²ó¤ÏÀ¸ÊüÁ÷¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÆÃ¤ËºÇ½ª²ó¤¬ÉÔÉ¾¤ÇÈà½÷¤Î±éµ»ÎÏ¤Ëµ¿Ìä¤ò»ý¤ÄÀ¼¤¬Â¿¤¯¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì°Ê¹ß¡¢½ù¡¹¤Ë¼ç±éºî¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿°õ¾Ý¤Ç¤¹¡×
¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÑÛ¤È¤·¤¿Èþ¤·¤µ¤ÎÃæ¤Ë²Ä°¦¤é¤·¤µ¤â¤¢¤ê¡¢ÃËÀ¤«¤é¤â½÷À¤«¤é¤â»Ù»ý¤µ¤ì¤ë½÷Í¥¤Ç¤¢¤Ã¤¿¹õÌÚ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬°¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê½ÐÍè»ö¤âÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ëµ¯¤³¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ö¡Ç11Ç¯¤Ë¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿Á°½êÂ°»öÌ³½ê¤Î¼ÒÄ¹¤¬ÀÂµî¤·¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢¹õÌÚ¤µ¤ó¤Ï¤¢¤Ã¤µ¤ê»öÌ³½ê¤òÈ´¤±¤ë°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¡£Á°»öÌ³½ê¤ÏÇÑ¶È¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡Ç12Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤ëÍÌ¾»äÎ©Ãæ³Ø¤Ç¤Î¤¤¤¸¤áÌäÂê¤Î¼óËÅ¼Ô¤Î¿Æ¤¬àÂçÊª½÷Í¥á¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¹õÌÚ¤µ¤ó¤ÎÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÊóÆ»¤Ç¤Ï¡¢¼óËÅ¼Ô¤Î½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤¬Ää³Ø¤È¤¤¤¦·Ú¤¤½èÊ¬¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¿Æ¤¬Â¿³Û¤Î´óÉÕ¶â¤Ç¼ê¤òÂÇ¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤È¤âÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¼ç±éºî¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¡Ç16Ç¯¸ø³«¤Î¡Ø·ù¤Ê½÷¡Ù¤Ç±Ç²è´ÆÆÄ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤½¤Î¸å¡¢¡Ç20Ç¯¸ø³«¤Î¡Ø½½ÆóÃ±°á¤òÃå¤¿°Ëâ¡Ù¤Ê¤É¤Ç¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¼è¤Ã¤¿¤¬¡¢´ÆÆÄºîÉÊ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯Åö¤¿¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤µ¤é¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤â¹¥°ÕÅª¤Êµ»ö¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿Ãç¤Î¤¤¤¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¤Îµ¼Ô¤â°ÛÆ°¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤¬Åö¤¿¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºòÇ¯¤ËÈ¯³Ð¤·¤¿¸ÅÁã¤Ç¤¢¤ëÊõÄÍ¤Î¥¤¥¸¥áÌäÂê¤â¡¢¹õÌÚ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏàµÕÉ÷á¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
àÈþËâ½÷¤¹¤®¤ëÁÄÊìÌòá¤Ç¡¢¤³¤ÎµçÃÏ¤òÃ¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¢¨¡ÖFRIDAY¥Ç¥¸¥¿¥ë¡×¤Ç¤Ï¡¢³§ÍÍ¤«¤é¤Î¾ðÊóÄó¶¡¡¦¥¿¥ì¥³¥ß¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¼µ¤Î¾ðÊóÄó¶¡¥Õ¥©¡¼¥à¤Þ¤¿¤Ï¸ø¼°X¤Þ¤Ç¾ðÊó¤ò¤ª´ó¤»²¼¤µ¤¤¡£
¾ðÊóÄó¶¡¥Õ¥©¡¼¥à¡§https://friday.kodansha.co.jp/tips
¸ø¼°X¡§https://twitter.com/FRIDAY_twit