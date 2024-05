歌手のAile the Shotaが8日、都内で行われた『XD World Music Festival presented by Yogibo』開催発表会に参加した。同イベントは、国内外のアーティストが一堂に会し、最新のテクノロジーを活用したパフォーマンスやオーディエンス参加型の体験を提供する音楽フェス。7月27日と28日の2日間にわたり、東京・お台場のXD特設会場で開催され、3万人の観客動員を予定している。

Aile the Shotaは「オファーをいただいたときに、日本で国内外のアーティストをそろえて新たなフェスが始まるということ自体にすごくテンションが上がりました」と振り返り、「前から仲良くなりたかった人だったり、個人的にファンだった韓国のアーティストが出る中で、Aile the Shotaとしてライブができることがすごくうれしい」と喜んだ。フェスの見どころを聞かれると、「僕のような音楽ファン、アジアの音楽シーンが大好きな人にとっては、なかなか見られないアーティストばかりだと思うので、まずそのラインナップがすごく魅力的」とアピールしつつ、「その中でAile the Shotaというメイドインジャパンのアーティストを、胸を張って『僕が見どころです』と言えるようなパフォーマンスができると思う」と気合い十分。そして「7月に向けてめちゃくちゃ力を入れているんです。シングルも出す予定なので、その曲を持って、めちゃくちゃ良い状態のライブをお届けできるかなと思います」と自信ものぞかせながら、この日発表された第1弾ラインナップの中に、自身と同じマネジメント/レーベル「BMSG」に所属するMAZZELが名を連ねていることにも触れ、「彼らにもいい背中見せたいなと思っております」と意気込んだ。最後に、今回が初開催ということで「僕を含めて、全演者が相当気合いが入っているライブになると思う。それがお客さんにも伝播していく気がしているので、モチベーションの高いフェスになるはずです」と伝えた。