歌手のAile the Shota、俳優でモデルの大平修蔵が8日、都内で行われた『XD World Music Festival presented by Yogibo』開催発表会に参加した。同イベントは、国内外のアーティストが一堂に会し、最新のテクノロジーを活用したパフォーマンスやオーディエンス参加型の体験を提供する“次世代”音楽フェス。初開催となる今年は、7月27日と28日の2日間にわたって東京・お台場のXD特設会場で開催され、3万人の観客動員を予定している。

Aile the Shotaは「オファーをいただいたときに、日本で国内外のアーティストをそろえて新たなフェスが始まるということ自体にすごくテンションが上がりました」と振り返り、「前から仲良くなりたかった人だったり、個人的にファンだった韓国のアーティストが出る中で、Aile the Shotaとしてライブができることがすごくうれしい」と喜んだ。DJ兼音楽プロデューサー名義の“DJ SHUZO”として出演する大平は、「海外に行ったときに、いろいろな文化を肌で感じることがすごい多いんですが、今回DJとして出させていただくということで、DJというカルチャーを日本から世界へ発信できることがうれしいです」と思いを伝えた。同イベントのラインナップの中で注目しているアーティストを聞かれると、そろって三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBEのELLY/CrazyBoyの名前を挙げた。Aile the Shotaは「僕の音楽ルーツが変わるタイミングで聴かせていただいていて、ライブハウスにも見に行っていた。今、こうして横に並んで一緒にいるのが信じられないです」と感激。大平も「僕たちからするとELLYさんや三代目 J SOUL BROTHERSさんはヒーロー。歯磨きとかと同じくらい生活の一部で、みんなの笑顔の源だなと思っています」と憧れを口にした。この言葉を受けたELLYは「今の言葉だけでファンになっちゃう(笑)。感動しましたね…。この後、一緒に買い物にいきましょう」と笑いつつ、Aile the Shotaに対して「実はずっと曲を聞いて、めっちゃかっこいいなと思っていたんです。だから、きょう会えてすごくうれしい」と伝え、大平にも「こんなに若いのにこのフェスの運営にも携わっていて、これから世界で活躍すると宣言している。本当にすごい」とリスペクトを示した。