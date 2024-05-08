“未来型”音楽フェス『XD World Music Festival』開催決定 第1弾アーティストにAile The Shota、MAZZEL、CrazyBoyら
国内外のアーティストが最新のテクノロジーを活用したパフォーマンスやオーディエンス参加型の体験を提供する音楽フェス『XD World Music Festival』が、7月28〜29日に東京・お台場のXD特設会場で開催されることが発表された。
【集合ショット】新音楽フェスへの盛り上げを意気込んだELLYたち
第1弾アーティストには、ラッパー／ソングライターのSKY-HIが主宰するマネジメント／レーベル「BMSG」に所属するAile The Shota、MAZZEL、三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBEのELLY／CrazyBoyらがラインナップされている。
同イベントではこのほか、メインパートナーのYogiboとのコラボによる限定商品も企画。さらに「RAISE」「CE LA VI TOKYO」「WARP SHINJUKU」といった日本のナイトクラブもアドバイザーとして参画し、コラボイベントなどを実施する。
■第一弾出演アーティスト
・Aile The Shota
・AT AREA（GroovyRoom／GEMINI／MIRANI／BLASE／DJ POOL）
・DJ SHUZO＆YAMATO
・DXMON
・ELLY／CrazyBoy（三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE）
・HyunA
・KISS OF LIFE
・LUN8
・MAZZEL
・TSUBAKILL
・woo!ah!
・YOUNG POSSE
【集合ショット】新音楽フェスへの盛り上げを意気込んだELLYたち
第1弾アーティストには、ラッパー／ソングライターのSKY-HIが主宰するマネジメント／レーベル「BMSG」に所属するAile The Shota、MAZZEL、三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBEのELLY／CrazyBoyらがラインナップされている。
■第一弾出演アーティスト
・Aile The Shota
・AT AREA（GroovyRoom／GEMINI／MIRANI／BLASE／DJ POOL）
・DJ SHUZO＆YAMATO
・DXMON
・ELLY／CrazyBoy（三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE）
・HyunA
・KISS OF LIFE
・LUN8
・MAZZEL
・TSUBAKILL
・woo!ah!
・YOUNG POSSE