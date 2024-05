国内外のアーティストが最新のテクノロジーを活用したパフォーマンスやオーディエンス参加型の体験を提供する音楽フェス『XD World Music Festival』が、7月28〜29日に東京・お台場のXD特設会場で開催されることが発表された。第1弾アーティストには、ラッパー/ソングライターのSKY-HIが主宰するマネジメント/レーベル「BMSG」に所属するAile The Shota、MAZZEL、三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBEのELLY/CrazyBoyらがラインナップされている。

同イベントではこのほか、メインパートナーのYogiboとのコラボによる限定商品も企画。さらに「RAISE」「CE LA VI TOKYO」「WARP SHINJUKU」といった日本のナイトクラブもアドバイザーとして参画し、コラボイベントなどを実施する。■第一弾出演アーティスト・Aile The Shota・AT AREA(GroovyRoom/GEMINI/MIRANI/BLASE/DJ POOL)・DJ SHUZO&YAMATO・DXMON・ELLY/CrazyBoy(三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE)・HyunA・KISS OF LIFE・LUN8・MAZZEL・TSUBAKILL・woo!ah!・YOUNG POSSE