「指輪の仲間」の旅路は今も続いていた。ファンタジー超大作『ロード・オブ・ザ・リング』シリーズのフロド役イライジャ・ウッド、レゴラス役オーランド・ブルーム、メリアドク(メリー)役ドミニク・モナハン、ペレグリン(ピピン)役ビリー・ボイド、サムワイズ(サム)役ショーン・アスティンがコミコン登壇に合わせ、英リバプールににて再会した。モナハンがその様子をに多数投稿している。

2024年5月2日に『ロード・オブ・ザ・リング』撮影当時の写真とともに「今週末、リバプールで集まるよ」と再会をしていたモナハン。数日後にはウッド、ブルーム、ボイドとともにショットグラスで乾杯する様子をした。

アルウェン役を演じたリヴ・タイラーが「わー、いっぱいいる!!」のコメントしたほか、「最高!」「(ゴラム役の)アンディ・サーキスが現れてパーティをめちゃくちゃにするところを想像しちゃった」などファンの歓喜で溢れている。アスティンも加わった直後ののハッシュタグ「#squadgoals(理想の仲間)」からも、信頼関係が長く続いていることが伝わる。

コミコン壇上でのセルフィーや、モナハンとウッドが1杯のカクテルをともに飲むなど、お茶目な表情とはしゃぎっぷりはみな少年のよう。シリーズ完結後、ウッドはホラー映画製作会社「The Woodshed」を自ら立ち上げ、ブルームは『グランツーリスモ』(2023)などで熟練した演技を披露している。それぞれが新たなキャリアを開拓する中で、この度の再会はセオデン王役バーナード・ヒルがしたタイミングとも重なり、思い出深いものとなっただろう。

