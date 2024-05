【第62回 静岡ホビーショー】開催期間:5月8日~12日会場: ツインメッセ静岡 (静岡県静岡市駿河区曲金3-1-10) 入場料:無料

グッドスマイルカンパニーとマックスファクトリーは、5月8日より開催中のイベント「第62回 静岡ホビーショー」にて、キャラクタープラモデル「PLAMATEA」シリーズの試作品/デコマスを展示している。

会場では「艦隊これくしょん ‐艦これ‐ 時雨改三」や「初音ミク GTプロジェクト レーシングミク」などの新商品デコマスや原型が公開。

また、「ベルセルク ガッツ 狂戦士の鎧Ver.」や「スクライド カズマ 第2形態」なども展示されている。

(C)DMM / C2 / KADOKAWA

(C)トリダモノ / Crypton Future Media, INC. www.piapro.net directed by コヤマシゲト

(C)東映アニメーション・ニトロプラス/楽園追放ソサイエティ

(C)Nihon Falcom Corporation. All rights reserved.

(C)三浦建太郎・スタジオ我画/白泉社

(C)NEXON Games Co., Ltd. & Yostar, Inc. All Rights Reserved.