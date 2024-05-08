艦これ、初音ミクなどキャラクタープラモ「PLAMATEA」シリーズの原型が展示【#静岡ホビーショー】
【第62回 静岡ホビーショー】
開催期間：5月8日～12日
会場： ツインメッセ静岡 （静岡県静岡市駿河区曲金3-1-10） 入場料：無料
(C)DMM / C2 / KADOKAWA
開催期間：5月8日～12日
会場： ツインメッセ静岡 （静岡県静岡市駿河区曲金3-1-10） 入場料：無料
グッドスマイルカンパニーとマックスファクトリーは、5月8日より開催中のイベント「第62回 静岡ホビーショー」にて、キャラクタープラモデル「PLAMATEA」シリーズの試作品/デコマスを展示している。
会場では「艦隊これくしょん ‐艦これ‐ 時雨改三」や「初音ミク GTプロジェクト レーシングミク」などの新商品デコマスや原型が公開。
また、「ベルセルク ガッツ 狂戦士の鎧Ver.」や「スクライド カズマ 第2形態」なども展示されている。
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