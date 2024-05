お肉も野菜もバケットも楽しめる！東京オリーブ「 贅沢デリプレート」

スープパスタ専門店の「東京オリーブ」にて、野菜とお肉をふんだんに使用した「贅沢デリプレート」を販売中です。

東京オリーブ「 贅沢デリプレート」

価格:1,880円(税込)

販売店:肉バル&スープパスタ&PIZZA専門店 東京オリーブ 千葉店

所在地 : 千葉県千葉市中央区富士見2-9-2 プライム8 3階

提供時間:11時〜15時迄注文可能

千葉エリア中心に飲食店を多数展開する傑さくが運営するスープパスタ専門店の「東京オリーブ」

40種類以上のパスタが楽しめます!

そんな「東京オリーブ」で野菜とお肉をふんだんに使用した女性ウケ抜群のデリプレートメニューを販売中です。

季節野菜キューブ、和牛、銘柄豚、鶏肉トマト煮、魚介、グラタン、ドリンク、サラダ、スープが楽しめる9種の「贅沢デリプレート」が東京オリーブに新登場しました。

※バケットも食べ放題です。

特別追加メニュー

東京オリーブ贅沢デリプレートを注文すると、下記メニューの追加が出来ます。

しらすor海老アヒージョ 500円(税込)ナスor海老グラタン 500円(税込)ミニカルパッチョ、ミニタタキ刺し 500円(税込)ミニパフェ 350円(税込)

肉バル&スープパスタ&PIZZA東京オリーブ千葉店

