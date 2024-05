韓国発ネイルウェアブランド「 FINGER SUIT(フィンガースーツ) 」から、ブランド初となるネイルポリッシュコレクションが登場。洗練された印象を指先に与える絶妙カラーが、FINGER SUIT公式サイトにてチェックできます。KPOPアイドルも愛用する「FINGER SUIT」って知ってる?“CONFIDENCE MAKES YOU GLOW(自信はあなたを輝かせる)”をミッションに掲げ、2021年に韓国で誕生したネイルウェアブランド「FINGER SUIT」。

独自の開発技法で誕生した"水光ネイル"を筆頭に、トレンディで斬新なデザインと、比類なきクオリティを強みとする、ファッション性の高いネイルチップを展開しています。2023年5月からは日本でもオフライン販売を開始し、現在の取り扱い店舗は約610店舗にも及ぶというから驚き…!一般ユーザーだけでなく、KPOPアイドルも愛用している、いま注目のブランドなんです。ブランド初の"ネイルポリッシュ"が誕生!このたびそんな「FINGER SUIT」に、ブランド初となるネイルポリッシュコレクション『THE PALETTE』(各 税込968円)が誕生。「着飾ったような、着飾っていないような」を意味する、「꾸안꾸(クアンク)」をキーワードに、自由奔放な自分の姿を多彩に表現できる、全8種のカラーが揃います。パレットの上で混ぜた絵具のような絶妙色は、ラフにおしゃれを楽しみたい時、かっちりとキメたい時、クールに見せたい時など、どんな気分にも寄り添ってくれるはずですよ。どれも魅力的すぎる…。全8カラーを一挙ご紹介『ピーチウォーター』は、暖かい日差しの下で熟していく桃の緑豊かな甘さを盛り込んだカラー。 ヌーディーな色味が手に自然となじんで、塗り重ねるごとにほんのりと表情を変えるといいます。スモモの甘酸っぱい果汁からインスピレーションを得たという『ピンクピニャータ』は、セミシロップのコーラルピンクカラーに、トーンオントーンカラーのグリッターをミックスしたもの。海外のお祝い事に使われる"ピニャータ"を割った時のように、グリッターが舞い散ることで、なんだか高揚感も味わえそうです。『ミスティブルー』は、夜明けの霧が立ち込める湖を想起させる奥深いブルーカラー。 グレーを調和させ、どんな肌トーンでも明るく見えるように仕上げているといいます。静けさや安らぎをもたらす奥ゆかしい色合いが、あなたの忙しい日常にも余裕を添えてくれますよ。指先にきらめきをプラスしたい方は、雪の上に照りつける日差しに似た夢幻的な『フェアリーフレイク』をチェック。透明なミルク色ベースに、真珠のようなフレークグリッターと、まばゆいブルーグリッターがミックスされているから、見る角度によっていろいろな表情が楽しめそうです。ふんわりと揺れるサテンブラウスのエレガントな質感と、光の反射から着想を得た『ラベンダーフォグ』は、都会的な雰囲気をまといたい時に◎アッシュバイオレットカラーの上に、真珠を細かく砕いたようなパウダーが優しく輝いて、深みのある質感を演出してくれるといいます。『プルート』は、宇宙の最も外郭に位置する冥王星(Pluto)をイメージしたカラー。 ディープチャコールの中で、きらりと輝くブルーグリッターは、暗闇の中でも光を失わない星の光のようです。こちらは、自然と都市が調和したモダンなライフスタイルを表現する『アッシュオリーブ』。明るいオリーブグリーンを落ち着いたアッシュトーンで調色して、トレンディーかつタイムレスな色味に仕上げているそうですよ。温かみのある『バタークリーム』は、なめらかな小麦粉とバターが調和したようなカラー。幼い頃にベーキングをした、しあわせな瞬間を思い出させます。フレッシュな色味は、指先だけでなく心まで明るくしてくれること間違いなしです。気になるカラーを見つけた方は、ぜひこの機会にチェックしてみてくださいね。『THE PALETTE』コレクション 特設ページhttps://fingersuit-jp.com/参照元:Lael Cosmetics Co., Ltd. プレスリリース