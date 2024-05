BOYNEXTDOOR、7月10日にJP 1st Single「AND,」来日ショーケース開催決定！

BOYNEXTDOORが、JP 1st Single「AND,」の発売を記念して、7月10日(水)に初の来日ショーケースを開催することが決定した。本ショーケースは、Weverse Shop JAPANとUNIVERSAL MUSIC STOREの各ストアで、対象期間中に応募対象商品を事前に予約・購入した人から抽選で招待される。JP 1st Single「AND,」は、予約受付中だ。

BOYNEXTDOORは、「HYBE」傘下のレーベルKOZ ENTERTAINMENT初の6人組ボーイグループだ。「隣の少年たち」という意味を持ち、親しみやすく、自然な魅力で人々の心に寄り添っていくという意味が込められている。昨年5月に韓国でデビュー以降、次世代を担うボーイグループとして、韓国国内外で幅広い活躍と大きな期待が寄せられており、今年7月10日(水)に待望の日本デビューが決定した。JP 1st Single「AND,」は、これまでにリリースされた「WHO!」「WHY..」「HOW?」に続く君と僕の物語を描いている。その後、どんな日常を過ごしているか自らの話を綴ったアルバムの収録曲には、これまでリリースした楽曲のJapanese Ver.に加え日本オリジナル曲も収録される。初回限定盤AとBOYNEXTDOOR Weverse Shop Japan限定盤はフォトブック付き(それぞれ写真の内容は異なる)となっている。また、初回限定盤Bには、ジャケットやMV撮影のメイキング映像を見ることができるデジタルコードカードが付き、各形態にフォトカード等の特典が付属している。

■イベント概要

BOYNEXTDOOR JP 1st Single「AND,」発売記念ショーケース

開催日程:2024年7月10日(水)

会場:都内某所

イベント内容:ミニライブ&トーク



※開催時間と会場は、ご当選者の方にのみchordより後日メールにてご連絡いたします。

※イベントへは整理番号順の「スタンディング」でのご参加予定となります。お座席はありません。

※イベントは開始から終了、退場まで1時間程度を予定しております。



■リリース情報

BOYNEXTDOOR JP1st Single「AND,」

発売日:2024年7月10日(水)



【CD収録曲】

・One and Only(Japanese Ver.)

・Earth, Wind & Fire(Japanese Ver.)

・But Sometimes(Japanese Ver.)

・日本オリジナル曲



<初回限定盤A(CD+フォトブック)/UPCH-7671>

価格:1,870円(税込)

・スリーブケース

・フォトブック 36P

・ステッカーシート

・フォトカード全6種のうちランダム1種(A ver.)



<初回限定盤B(CD+デジタルコードカード)/UPCH-7672>

価格:1,870円(税込)

・スリーブケース

・ブックレット 4P

・デジタルコードカード全6種のうちランダム1種

映像内容「Jacket Photo Behind The Scenes/ MV Behind The Scenes」

・リリックポスター

・フォトカード全6種のうちランダム1種(B ver.)



<通常盤(CD)/UPCH-6031>

価格:1,100円(税込)

・ブックレット 8P

・ユニットフォトカード全9種のうちランダム1種(C ver.)



<Weverse Shop Japan限定盤(CD+フォトブック)/PROJ-5908>

価格:2,200円(税込)

・スリーブケース

・フォトブック 36P

・リリックポスター

・スタンディングフォトカード全6種のうちランダム1種

・ユニットフォトカード全9種のうちランダム1種(C ver.)

・フォトカード全6種のうちランダム1種(D ver.)



<UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤(CD)/PDCJ-5118>

価格:1,100円(税込)

・ブックレット 8P

・フォトカード全6種のうちランダム1種(E ver.)



<メンバーソロジャケット盤(CD)/UPCH-7673~7678>

SUNGHO/RIWOO/JAEHYUN/TAESAN/LEEHAN/WOONHAK

価格:1,100円(税込)

・ブックレット 12P

・直筆メッセージ(印刷)付きフォトカード

※封入されるメッセージ付きフォトカードはソロジャケットと同じメンバーのものになります



【CD購入特典】

・応募抽選用シリアルナンバー

全形態の初回生産分に応募抽選用シリアルナンバーが封入されております。

※賞品の内容、応募詳細は後日発表いたします。



【販売サイト】

・BOYNEXTDOOR Weverse Shop JAPAN

・UNIVERSAL MUSIC STORE



