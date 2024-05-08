Ãæ¾ò¤¤è¤·µÄ°÷¤¬à¹âÍøÂß¤·µ¿ÏÇá¤òÈÝÄê¡Ö¶âÍø¤ÎÉôÊ¬¤Ï¶õÍó¡× Ë¡ÅªÁ¼ÃÖ¤ò¸¡Æ¤¤«
¡¡ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÃæ¾ò¤¤è¤·»²±¡µÄ°÷¤¬£¸Æü¡¢½µ´©»ï¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤¿ÃÎ¿Í¤Ø¤Î°ãË¡¶âÍøÁûÆ°¤Ç¡¢µ¿ÏÇ¤òÈÝÄê¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ¾ò»á¤Ï½µ´©¥Ý¥¹¥È¤ÇÃÎ¿Í¤Ë£±£°£°£°Ëü±ßÂß¤·ÉÕ¤±¤¿ºÝ¤Ë¶âÍø£¶£°¡ó¤ÇÂß¤·ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¹ñ²ñÆâ¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿Ãæ¾ò»á¤ÏÃÎ¿Í¤Ø¤Î£±£°£°£°Ëü±ß¤ÎÂß¤·ÉÕ¤±¤Ï»ö¼Â¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¶âÍø¤ÎÏÃ¤Ï»ö¼ÂÌµº¬¤Ç¤¹¡£¼ê¸µ¤Ë£±Ç¯ÌÜ¤È£²Ç¯ÌÜ¤Î·ÀÌó½ñ¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¶âÍø¤ÎÉôÊ¬¤Ï¶õÍó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æñ¤·¤¤ÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÊÌ¤Ë¤â¤é¤ª¤¦¤È¤¤¤¦µ¤¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¶õÍó¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡×¤È¶âÍø¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Î·ÀÌó¤Ï¸ò¤ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÃÎ¿Í¤«¤é¤Ï¤Þ¤À£±±ß¤âÊÖºÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£Æ±ÀÊ¤·¤¿Æ£ÅÄÊ¸Éð´´»öÄ¹¤Ï¡ÖÊÛ¸î»Î¤ÎÊý¤«¤éË¡³°¤Ê¶âÍø¤äÂß¶â¶ÈË¡¡¢½Ð»ñË¡°ãÈ¿¤ËÄñ¿¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤È¡£³Î¼Â¤ËÌ¾ÍÀÔÌÂ»¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ë¡ÅªÁ¼ÃÖ¤ò¼è¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£