20世紀の美術界を揺るがしたイタリア人画家ジョルジョ・デ・キリコ。日本では10年ぶりとなる大回顧展「デ・キリコ展」が東京都美術館にて開幕した。

文=川岸 徹

「デ・キリコ展」展示風景。《形而上的なミューズたち》1918年 油彩/カンヴァス カステッロ・ディ・リヴォリ現代美術館(フランチェスコ・フェデリコ・チェッルーティ美術財団より長期貸与)

© Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea, Rivoli-Turin, long-term loan from Fondazione Cerruti

© Giorgio de Chirico, by SIAE 2024

一世を風靡した形而上絵画とは

1910年の秋晴れの午後、デ・キリコはイタリア・フィレンツェにあるサンタ・クローチェ広場のベンチに座っていた。腸の病気から回復したばかりのデ・キリコが、幾度となく足を運んだ場所。目の前には大理石の噴水や聖堂のファサードなど、見慣れた風景がいつも通りに広がっている。だが、デ・キリコはこの時、あらゆるものを初めて見るかのような不思議な感覚におちいったという。

「同じような経験をしたことがある」という人も多いのではないか。デジャヴ(既視感)とは逆のジャメヴ(未視感)。心理学用語を用いれば、全体のまとまりを認識できなくなるゲシュタルト崩壊と言い表せるかもしれない。

ただ、そうした感覚を味わった時に、「なんだか不思議な気分」で自己完結させてしまうのが普通の人。だが、デ・キリコは違った。彼はこの時の体験をこう回想している。「不思議な感覚におちいった私の脳裏に、絵画の構図が浮かびあがってきた。こうして生まれた作品を、私は『謎』と呼びたいと思う」

イタリアの広場で誕生した『謎』が、のちにデ・キリコ自身によって「形而上絵画」と名付けられる一連の作品になった。本展には《バラ色の塔のあるイタリア広場》が出品されている。

「デ・キリコ展」展示風景。《バラ色の塔のあるイタリア広場》1934年頃 油彩/カンヴァス トレント・エ・ロヴェレート近現代美術館(L.F.コレクションより長期貸与)

© Archivio Fotografico e Mediateca Mart

© Giorgio de Chirico, by SIAE 2024

これは1913年に制作した同タイトル作を、1934年頃に再制作したもの。複製をつくることについてデ・キリコは、「より美しい素材とより洗練された技法をもって描かれていること以外、欠点はないでしょう」と記している。

そんな逸話が残る《バラ色の塔のあるイタリア広場》には、形而上絵画のエッセンスが詰め込まれている。歪んだ遠近法、不自然に長く伸びる影、画面全体に漂う不穏で幻想的な空気。デ・キリコは対象を客観的に描いていた従来の西洋絵画の伝統を捨て、自分の主観を前面に押し出している。

なぜ、マネキンなのか?

「デ・キリコ展」展示風景。《ヘクトルとアンドロマケ》1924年 テンペラ/油彩/カンヴァス ローマ国立近現代美術館

© Giorgio de Chirico, by SIAE 2024

デ・キリコ作品の奇妙な味わいを深める要素として、マネキン(マヌカン)を思い浮かべる人も多いだろう。女神、英雄、哲学者、予言者……。デ・キリコは様々な人物をマネキンに置き換えて作品を制作した。

なぜ、マネキンなのか。特定のモデルを使って作品を描けば、その人の個性や顔立ちに作品が影響を受けてしまう。だがマネキンであれば、そうした影響を排除し、無個性な物体として描くことができる。この試みは成功した。デ・キリコの作品に漂う奇妙な印象は増幅することになった。

「デ・キリコ展」展示風景。《南の歌》1930年頃 油彩/カンヴァス ウフィツィ美術館群ピッティ宮近代美術館

© Gabinetto Fotografico delle Gallerie degli Uffizi

© Giorgio de Chirico, by SIAE 2024

本展には世界各地の美術館が所蔵するマネキンの重要作が集結している。ギリシャ神話に登場する知識と芸術の女神を題材にした《形而上的なミューズたち》(カステッロ・ディ・リヴォリ現代美術館)、トロイアの勇将ヘクトルとその妻を描いた《ヘクトルとアンドロマケ》(ローマ国立近現代美術館)、ギターを弾く人物を表した《南の歌》(ウフィツィ美術館群ピッティ宮近代美術館)。

「デ・キリコ展」展示風景。《予言者》1914-15年 油彩/カンヴァス ニューヨーク近代美術館(James Thrall Soby Bequest)

© Digital image, The Museum of Modern Art, New York / Scala, Firenze

© Giorgio de Chirico, by SIAE 2024

ニューヨーク近代美術館からは《予言者》が来日。マネキンが見つめる黒板には、透視図法を用いた建物、彫像の背中、TORINOの文字、謎めいた記号などが書かれている。これがデ・キリコの頭の中なのだろうか。脈絡のないモチーフの配置に、見れば見るほど謎は深められていく。

シュルレアリストにディスられる

美術史ではシュルレアリスムの画家に区分されることがあるデ・キリコだが、それは違う。シュルレアリスムの創始者である詩人アンドレ・ブルトンが『シュルレアリスム宣言』を発表したのは1924年のこと。

デ・キリコはその10年以上も前からシュルレアリスムの先取りともいえる形而上絵画を描いていた。そんなデ・キリコはサルバドール・ダリやルネ・マグリットらシュルレアリストたちから崇拝された。彼らはデ・キリコをリスペクトし、交流を深めたいと願った。

だが、『シュルレアリスム宣言』から2年後の1926年。デ・キリコは突如として、シュルレアリストたちから手のひら返しでディスられてしまう。パリで開催されたデ・キリコの新作展に、形而上絵画とはまったく異なる作品が並んだためだ。

古典的絵画を経て新形而上絵画へ

「デ・キリコ展」展示風景。《菊の花瓶》1912年 油彩/カンヴァス ウニクレディト・アート・コレクション

© Giorgio de Chirico, by SIAE 2024

実はデ・キリコは形而上絵画の制作に励みながらも、関心は徐々にほかへと移っていた。1919年にローマの美術館でルネサンスの巨匠ティツィアーノの油彩画に感銘を受けたのをきっかけに、古典絵画の技法や表現に夢中になる。伝統的な絵画への回帰という、思いもかけない展開。そんなデ・キリコを見て、シュルレアリストたちはさぞかし面食らったに違いない。

「デ・キリコ展」展示風景。「デ・キリコ展」展示風景。《風景の中で水浴する女たちと赤い布》 1945年 油彩/カンヴァス ジョルジョ・エ・イーザ・デ・キリコ財団

© Fondazione Giorgio e Isa de Chirico, Roma

© Giorgio de Chirico, by SIAE 2024

フィンセント・ファン・ゴッホ《ひまわり》に題材と構図を借りた《菊の花瓶》、ルノワールへの傾倒が見られる《横たわって水浴する女(アルクメネの休息)》。この後に描かれた《風景の中で水浴する女たちと赤い布》では、ルノワールのほか、ルーベンスやベラスケスなどバロック絵画からの影響も強く感じられる。

「デ・キリコ展」展示風景。「デ・キリコ展」展示風景。《横たわって水浴する女(アルクメネの休息)》1932年 油彩/カンヴァス ローマ国立近現代美術館

© Giorgio de Chirico, by SIAE 2024

とはいえ、デ・キリコが古典的絵画に取り組んでも、伝統という枠に収まるはずがない。ある意味、形而上絵画よりもはるかに不穏で現実離れしている。1920年代以降の作品の評価は決して高くはないが、デ・キリコならではの奇妙な感覚を存分に味わえる。表面上は普通であるかのごとく装った、奈落に潜む異常のような。

「デ・キリコ展」展示風景。《鎧をまとった自画像》1948年 油彩/カンヴァス ジョルジョ・エ・イーザ・デ・キリコ財団

© Fondazione Giorgio e Isa de Chirico, Roma © Giorgio de Chirico, by SIAE 2024

デ・キリコは晩年に再び、形而上絵画に取り組むようになる。だが、古典への傾倒をはじめ、これまで描いてきたものすべてを統合した作品は、若き日の形而上絵画とはまったく違う。「新形而上絵画」と“新”を付けて呼ばれているが、完全に別物だ。「すっかり毒気が抜かれ、穏やかで優しい」とさえ感じる。マネキンも登場するが、不気味さはない。

筆者:川岸 徹