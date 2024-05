ONE LOVE ONE HEARTの女子メンバーが歌唱する「Girls Forever」が配信スタートした。本楽曲は、女の子の可愛さと尊さを詰め込んだ“女子万歳ソング”。キュートなだけでなく、「男の子ウケを気にせず、自分のやりたいようにやろう」という少し強気なメッセージも込められたガールズロック。ライブでも盛り上がること間違いなしの1曲だ。簡単にマネできるかわいい振付にも注目。

リリース情報



「Girls Forever」

配信リンク:https://avex.lnk.to/loveone_girlsforever

「Girls Forever」配信リンク:https://avex.lnk.to/loveone_girlsforever

ライブ情報

<ONE LOVE ONE HEARTラブワン学園-恵比寿東西頂上決戦->

2024年6月8日(土) 神奈川・横浜関内ホール

1部 13:45 開場 / 14:30開演

2部 17:15開場 / 18:00開演

https://oneloveoneheart.jp/news/news-3274/

<ONE LOVE ONE HEARTラブワン学園-恵比寿東西頂上決戦->2024年6月8日(土) 神奈川・横浜関内ホール1部 13:45 開場 / 14:30開演2部 17:15開場 / 18:00開演https://oneloveoneheart.jp/news/news-3274/

ONE LOVE ONE HEARTは6月8日に横浜関内ホールにて、ワンマンイベント<ONE LOVE ONE HEART ラブワン学園 -恵比寿東西頂上決戦->を開催する。この日ならではのスペシャルな内容のライブになるとのことだ。