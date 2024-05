MR. BIGが、7月12日に通算10枚目のスタジオ・アルバム『Ten』をリリースすることを告知した。彼らのスタジオ・アルバムは『Defying Gravity』(2017年)以来、7年ぶりとなる。新作は、エリック・マーティン(Vo)、ポール・ギルバート(G)、ビリー・シーン(B)に、2023年から開催しているフェアウェル・ツアー<The BIG Finish FAREWELL TOUR>に参加しているニック・ディヴァージリオ(Dr)を加えたラインナップでレコーディングされ、2018年に亡くなったパット・トーピーへ捧げる作品になるという。

「Good Luck Trying」「I Am You」「Right Outta Here」「Sunday Morning Kinda Girl」「Who We Are」「As Good As It Gets」「What Were You Thinking」「Courageous」「Up On You」「The Frame」に、ボーナス・トラック「See No Okapi」が収録されると伝えられている。バンドはまた、2023年7月26日に武道館で行われた日本公演の模様を収めたライヴ作品『The Big Finish Live』を9月6日にリリースする。MR. BIGは、火曜日(5月7日)に南米ツアーを終え、この後、北米、ヨーロッパを周る。現時点、<The BIG Finish>ツアーの日程は8月後半まで告知されている。Ako Suzuki