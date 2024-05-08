＜LuckyFes′24＞、第2弾出演アーティストに岡崎体育、Conton Candy、西川貴教ら。4組のアジアアーティストも出演
2024年7月13日（土）・14日（日）・15日（月・祝）の3連休に国営ひたち海浜公園で開催となる＜LuckyFes'24＞の、第4弾出演アーティスト9組が発表された。
今回発表されたのは、岡崎体育、Conton Candy、西川貴教、Mega Shinnosuke、ヤングスキニーの国内アーティスト5組。さらに、＜LuckyFes'24＞は「アジア最大のテーマパーク型フェス」を目指し、今回新たにベトナム・台湾・モンゴル・タイから4組のアジアアーティストの出演を発表。
チケットは5月8日より第4次先行受付が開始。海外在住者向けのチケット販売サイトをローソンチケットで用意し、海外マーケティングについても準備を進めている。
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◾️第4弾出演アーティスト
Ink Waruntorn／岡崎体育／クラウド・ルー（盧廣仲）／Conton Candy／The Wasabies／Chillies special guest MORISAKI WIN／西川貴教／Mega Shinnosuke／ヤングスキニー
◾️アジアアーティスト紹介
・Ink Waruntorn（タイ）
タイ国内では今やトップ3に入る女性アーティストとして注目を集める実力派女性シンガー。シンセポップと80'sを彷彿とさせるサウンドが特徴で、ファンからは”シンセポップの女王”とも呼ばれる。
・クラウド・ルー（盧廣仲）（台湾）
台南出身のシンガーソングライター。台湾の3 大アワード（金曲奨、金鐘奨、金馬獎）で『三金』を最年少で達成。音楽だけでなく俳優としても活躍している。
・The Wasabies（モンゴル）
2018年1月モンゴルの番組「Star Academy」で選ばれ、オランダの制作配給大手のEndemol Shine Groupのバックアップ権利を得て誕生したガールズバンド。
・Chillies special guest MORISAKI WIN（ベトナム）
2018年10月に結成され、国境を越えてチャートを席巻し、ベトナムで初めて Spotify の月間リスナー数が 100 万人を突破したバンド、Chillies。2024年1月、Chilliesと森崎ウィンがコラボレーションした楽曲「ダイロマッチャイ」がリリース、今回初のライブパフォーマンスとなる。
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出演アーティスト一覧／日割り
AMEFURASSHI with RAM RIDER／ALI／石井竜也with杏里／ウルフルズ／加藤ミリヤ／氣志團／クラウド・ルー（盧廣仲）《New》／THE PRIMALS／The Wasabies《New》／J-JUN／私立恵比寿中学／水曜日のカンパネラ／SUPER★DRAGON／SCANDAL／すりぃ／7ORDER／Chillies special guest MORISAKI WIN《New》／冨岡愛／Night Tempo with FANCYLABO／ばってん少女隊／ハルカミライ／FLOW／森高千里／yama／燐舞曲 等
◾️DAY2：7月14日
相川七瀬／Aile The Shota／打首獄門同好会／XY／岡崎体育《New》／KREVA／ゴールデンボンバー／SILENT SIREN／THE BACK HORN／The BONEZ／Jams Collection／SKRYU／超ときめき♡宣伝部／t-Ace／西川貴教《New》／Novelbright／ハラミちゃん／HEY-SMITH／MAN WITH A MISSION／MUCC／Mega Shinnosuke《New》／Roselia 等
◾️DAY3：7月15日
新しい学校のリーダーズ／石崎ひゅーい／Ink Waruntorn《New》／edhiii boi／CANDY TUNE／KOTORI／Conton Candy《New》／Chevon／Juice=Juice／四星球／杉山清貴&オメガトライブ／Da-iCE／TETORA／Def Tech／トンボコープ／Novel Core／FRUITS ZIPPER／bokula.／ヤングスキニー《New》／RAISE A SUILEN／ROTTENGRAFFTY 等
チケット概要
（1日券） 大人：12,800円、中高生6,400円
（2日通し券） 大人：24,000円、中高生12,000円
（3日通し券） 大人：35,000円、中高生17,500円
※すべて税込価格
※小学生以下は入場無料（チケット保有の保護者1名につき2名まで）。高校生以下の方は未成年者であることから保護者扱いからは除外とさせていただきます。
◾️第四次先行（抽選）
プレイガイド：LuckyFMチケット販売システム「いばチケ」／ローソンチケット／チケットぴあ／イープラス／楽天チケット
受付期間： 5/8（水）12:00〜5/29（水）23:59
当落発表日：6/3（月）15:00
LuckyFesチケットページ： https://luckyfes.com/ticket/
LuckyFMチケット販売システム「いばチケ」： https://r.funity.jp/ibatick
ローソンチケットLuckyFes特設ページ： https://l-tike.com/concert/luckyfes/
チケットぴあ： https://t.pia.jp/
イープラスLuckyFes特設ページ： https://eplus.jp/luckyfes/
楽天チケットLuckyFes特設ページ： https://r-t.jp/luckyfes2024
■海外在住者向け（抽選）※国際クレジットカード対応
ローソンチケット： https://l-tike.com/st1/wis1tmxfy3r9e8d91y7d/Tt/Ttg010agreement/index
◾️ふるさと納税 LuckyFes'24チケット
【7/13 1日券・1枚】LuckyFes’24 チケット
https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1487313
【7/14 1日券・1枚】LuckyFes’24 チケット
https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1487319
【7/15 1日券・1枚】LuckyFes’24 チケット
https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1487328
【7/13‐15 3日通し券・1枚】LuckyFes’24 チケット
https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1487333
【個人協賛(7/13入場分）】LuckyFes’24
https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1487379
【個人協賛(7/14入場分）】LuckyFes’24
https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1487386
【個人協賛(7/15入場分）】LuckyFes’24
https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1487393
LuckyFesオフィシャルキャラクター「クオッカ」のLINEスタンプ
リンク ： https://line.me/S/sticker/30995
配布期間 ： 2024年4月30日(火) - 7月22日(月)
スタンプの使用期間 ： ダウンロードより90日間
LuckyFes'24
日程：2024年7月13日（土）・14日（日）・15日（月・祝）
「音楽のクロスオーバー」をコンセプトに掲げ、LuckyFMの番組に連動させたPOPSやROCK、HIPHOP、JAZZ、アニソン、アイドル、ボカロやダンスグループ、そして世代を超えて人気があるアーティストなど多種多様なジャンルの音楽をお届けしています。今年は国内はもちろん、韓国のK-POPや台湾・中国・モンゴルや東南アジアのアーティストとの出演交渉を進めており、音楽のクロスオーバーをさらにアジアやグローバルに進めてまいります。
※RAINBOW STAGE、WING STAGE、GARDEN STAGE、HILLS STAGEの4ステージに拡大、LuckySpaceも展開予定。
◆＜LuckyFes2024＞オフィシャルサイト