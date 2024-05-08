LOVE PSYCHEDELICO、ドラマ『社内処刑人』主題歌「Forgive me not」を5/15配信リリース
デビュー24年目を迎えたLOVE PSYCHEDELICOが、中村ゆりか・生駒里奈のW主演ドラマ『社内処刑人〜彼女は敵を消していく〜』の主題歌「Forgive me not」を5/15(水)に配信リリースする。
『社内処刑人』は、ハラスメントが横行する社内で耐える日々を送っていた内向的な派遣社員・浅見（あさみ）ほのか（生駒里奈）が、謎の美女・深瀬（ふかせ）のぞみ（中村ゆりか）の入社と同時に多発する怪事件の真相を追う、復讐エンターテイメントドラマ。原作は、世の中のさまざまな女性たちの生きざまに問題提起する社会派“ヒューマン”コミック誌『ストーリーな女たち ブラック』（ぶんか社）にて連載中のタナカトモ・つかさき有の同名コミックスだ。
リリース情報
2024年5月15日より配信スタート
ライブ・イベント情報
8月30日(金) 大阪府 BIGCAT
9月1日(日) 愛知県 THE BOTTOM LINE
9月11日(水) 北海道 PENNY LANE24
9月24日(火) 東京都 LIQUIDROOM
9月25日(水) 東京都 LIQUIDROOM
9月29日(日) 福岡県 DRUM LOGOS
＜Band Member＞
Guitar：深沼元昭
Bass：高桑圭
Keyboard：松本圭司
Drums：伊藤大地
＜チケット＞
前売チケット料金 6,900(税込)
※オールスタンディング / 整理番号付き/ 未就学児入場不可 / 全会場ドリンク代別途必要
ライブ・イベント情報
5月11日(土) 大阪府 南堀江knave
リリース情報
▲Blu-ray
▲CD
▲LP
2024.05.29 Release
［収録曲］Blu-ray
M1. Life goes on
M2. I saw you in the rainbow
M3. Hit the road
M4. Feel my desire
M5. It's ok, I'm alright
M6. Take it easy
M7. Swingin’
M8. Waltz
M9 . 裸の王様
M10. Place of love
M11. Neverland
M12. Last smile
M13. Shadow behind
M14. Your song
M15. Lady madonna 〜憂鬱なるスパイダー〜
M16. All the best to you
＜Encore＞
M17. Rain parade
M18. A revolution
M19. Sad story
＜Bonus Tracks＞特典映像：Live House Tour "LIVE PSYCHEDELICO" 2023 at LIQUIDROOM
M1. Everybody needs somebody
M2. Favorite moment
M3. It’s not too late
M4. You ate it
M5. Life goes on
M6. Lady madonna 〜憂鬱なるスパイダー〜
M7. "O"
※DVDはDISC-1に本編 ＆ Encore、DISC-2に特典映像：Live House Tour "LIVE PSYCHEDELICO" 2023 at LIQUIDROOM を収録
※CDは3枚組でDISC-1、DISC-２に本編 & Encore、DISC-3に特典音源：Live House Tour "LIVE PSYCHEDELICO" 2023 at LIQUIDROOM "を収録
［商品形態］
■Blu-ray VIXL-449 \7,700（税込)
■DVD VIBL-1128〜9 \7,700（税込)
■CD VICL-65936〜8 \5,500（税込)
■Records VIJL-60332〜4 \7,700（税込)
【ビクターオンラインストア限定】
■Premium Acoustic Live “TWO OF US” Tour 2023 Special Box
品番：NZS-961（BD＋3CDs＋3Records＋写真集＋証明書＋Tシャツ ※BOX仕様）
https://victor-store.jp/item/96310
品番：NZS-962（2DVDs＋3CDs＋3Records＋写真集＋証明書＋Tシャツ ※BOX仕様）
https://victor-store.jp/item/96311
価格：ともに￥27,500(税込)/￥25,000(税抜)
※本商品の送料は、ビクターオンラインストアが負担いたします。
＜収録内容＞
1. Special Box
2. Live Blu-ray or Live DVD (2 DVD)
*「Premium Acoustic Live “TWO OF US” at EX THEATER ROPPONGI」を完全収録／Bonus Tracksとして「Live House Tour "LIVE PSYCHEDELICO" 2023 at LIQUIDROOM」を収録
3. Live CD (3 CD)
*「Premium Acoustic Live “TWO OF US” at EX THEATER ROPPONGI」を完全収録／Bonus Tracksとして「Live House Tour "LIVE PSYCHEDELICO" 2023 at LIQUIDROOM」を収録
4. Live Records (3 Records)
*「Premium Acoustic Live “TWO OF US” at EX THEATER ROPPONGI」を LP仕様で完全収録
5. Photobook
*LPサイズの豪華写真集 (80P・予定)
6. 作品証明書
*KUMI, NAOKI の直筆サイン & シリアルナンバー・刻印の証明書
7.「TWO OF US」Tour Staff T-shirt
*Special Box・限定T シャツ
【本体サイズ】 Lサイズ 身丈 73cm／身幅：55cm／肩幅：50cm／袖丈：22cm
【素材】 綿・100%
■ビクターオンラインストア・LOVE PSCHEDELICOアーティストページ
https://victor-store.jp/artist/7860
関連リンク◆LOVE PSYCHEDELICO オフィシャルサイト
◆LOVE PSYCHEDELICO 公式TikTo