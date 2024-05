2年ぶりとなるイエスの来日公演が発表された。メンバーはスティーヴ・ハウ(G)、ジェフ・ダウンズ(Key)、ジョン・デイヴィソン(Vo)、ビリー・シャーウッド(B)、ジェイ・シェレン(Dr, Per)という面々だ。1969年7月のデビューから55周年を迎え、その記念公演という位置づけになるが、今回の来日公演は1973年のリリースから50周年を迎えた『海洋地形学の物語』をフィーチャーした2023年秋のアメリカ・ツアーの流れを引き継ぎ、加えて現時点での最新作『ミラー・トゥ・ザ・スカイ』(2023年5月リリース)を引っさげての凱旋公演という内容になる模様だ。

<YES: The CLASSIC TALES OF YES Tour 2024>

2024年9月16日(月・祝)東京 昭和女子大学人見記念講堂 開場16:00/開演17:00

2024年9月18日(水)東京 昭和女子大学人見記念講堂 開場18:00/開演19:00

2024年9月19日(木)東京 昭和女子大学人見記念講堂 開場18:00/開演19:00

2024年9月21日(土)仙台 仙台GIGS 開場16:00/開演17:00

2024年9月23日(月・休)名古屋 岡谷鋼機名古屋公会堂(名古屋市公会堂)開場16:00/開演17:00

2024年9月25日(水)大阪 NHK大阪ホール 開場18:00/開演19:00



GOLD:25,000円 ※グッズ付き

S席: 13,000円

A席: 12,000円

・ライブネーション・ジャパン・プレミアムクラブ会員先行:5/10(金)正午12:00〜5/12(日)23:59

・ライブネーション・メルマガ会員先行:5/13(月)正午12:00〜5/15(水)23:59

・プレイガイド独占先行(ぴあ):5/16(木)〜6/2(日)

・プレイガイド先行:6/3(月)〜6/14(土)

・一般発売:6/15(土)10:00

※先行期間中は全て抽選受付

※未就学児(6歳未満)入場不可

※GOLDのグッズは後日発表予定



[問]東京公演 ライブネーション・ジャパン LIVENATION.CO.JP

[問]仙台公演 EDWARD LIVE 022-266-7555(平日11:00〜15:00)

[問]名古屋公演 CBCテレビ事業部 052ー241-8118(平日10:00〜18:00)

[問]大阪公演 キョードーインフォメーション 0570-200-888(11:00-18:00 ※日・祝除く)



※開場・開演時間は変更になる場合がございます。

※先行販売で規定枚数に達し次第随時受付を終了します。その場合一般発売は行いませんのでご了承下さい。

※チケットの破損・紛失・公演日当日チケット忘れ等、いかなる理由でもチケットの再発行は行いません。

※会場への入場にはチケットが必要で、購入履歴等での入場はできません。チケット発行後は紛失などしないように大切に保管下さい。

※チケットは、本ページに記載された公式販売チャネルよりご購入下さい。Viagogo、StubHubなど非公式サイトで購入されたチケットによる入場は保証いたしかねます。これまで、非公式サイトで購入したが、公演日までにチケットが届かない等の事例が発生しています。そのような場合でも、主催者はサポートいたしかねますので、予めご了承ください。

※第三者への譲渡、営利目的の転売、オークションへの出品は禁止致します。

※車椅子をご利用の方は、安全上ハンディキャップエリアをご利用いただく必要があります。車いすでの観覧をご希望のお客様は、S席をご購入の上、主催者宛にお申込み下さい。ハンディキャップエリアへの付き添いは1名様までです。付き添いの方もチケットが必要です。また、スペースに限りがございますのであらかじめご了承ください。

※会場へのアクセスには公共の交通機関をご利用いただきますようお願い致します。

※本公演が中止・延期になった場合、会場までの旅費・宿泊費等(キャンセル料含む)の補償はいたしませんので、ご了承ください。

※演出によっては一部ステージが見えづらいお席がございます。

とはいえ、ジャパン・ツアーは<The Classic Tales Of Yes>と題されており、長い活動歴のなかから誰もが知る代表曲や、コアなファンも唸るようなレア曲までもがセット・リストに組み込まれ、まさにデビュー55周年を祝うオールタイムな選曲となっているとか。重厚な「マシーン・メシア」や日本初演奏予定の「究極(Going For The One)」と「イット・ウィル・ビー・ア・グッド・デイ(ザ・リヴァー)」に、亡きアラン・ホワイトに捧げる「世紀の曲り角(Turn Of The Century)」や「アメリカ」など、現在のメンバー構成となってから初めて演奏される楽曲がずらりと並び、過去類を見ないイエス・ファン垂涎のセット・リストが用意されている。また『海洋地形学の物語』に関しては50周年を記念した「全曲メドレー」で、2枚組全4曲トータル80分に及ぶこの大作がギュッとコンパクトにアレンジされ約20分のヴァージョンで届けられる。見逃し厳禁の来日公演だ。◆イエス・オフィシャルサイト