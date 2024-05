aikoの45枚目となるシングル「相思相愛」が、本日5月8日にリリースされた。表題曲の「相思相愛」は、現在大ヒット上映中の劇場版『名探偵コナン 100万ドルの五稜星(みちしるべ)』の主題歌となっており、「相思相愛」も各音楽配信チャートを席巻し、大きな話題となっている。前作「星の降る日に」から約半年ぶりのシングルリリースとなる今作には、カップリングとして、どちらも新緑となる「まさか夢」「あなたは優しい」の2曲が収録される。

各種キャンペーン概要

■aiko「相思相愛」×劇場版『名探偵コナン 100万ドルの五稜星』怪盗キッドからの暗号メッセージ解読キャンペーン

2024年5月8日(水)正午〜2024年5月14日(火)23:59まで

詳細: https://aiko.com/topics/?id=7769



■aiko「相思相愛」リリース記念、劇場版『名探偵コナン 100万ドルの五稜星』コラボストリーミングキャンペーン

応募期間:5月8日(水)〜5月22日(水)23:59まで

応募フォーム:https://aiko.digle.tokyo/soushisouai-conan/

45th Single「相思相愛」

発売日:2024年5月8日(水)

予約:https://aiko.lnk.to/45thSG



■初回限定仕様盤A (CD+Blu-ray)

品番:PCCA-15029

価格:3,850円(税込)



■初回限定仕様盤B(CD+DVD)

品番:PCCA-15030

価格:3,850円(税込)



■通常仕様盤 (CD Only)

品番:PCCA-15031

価格:1,320円(税込)

※初回限定仕様盤:カラートレイ&三方背ケース仕様

▲初回盤ジャケット ▲初回盤ジャケット

▲通常盤ジャケット ▲通常盤ジャケット

【CD収録内容】

01.相思相愛

02.まさか夢

03.あなたは優しい

04.相思相愛(instrumental)



【Blu-ray/DVD収録内容】

aiko Live Tour「Love Like Pop vol.23」

01.号泣中

02.荒れた唇は恋を失くす

03.ぶどうじゅーす

04.恋堕ちる時

05.あの子の夢

06.いつ逢えたら

07.蝶々結び

08.milk

09.ワンツースリー

10.のぼせ

11.KissHug

12.あかときリロード

13.58cm

14.シアワセ

15.気付かれないように

16.アップルパイ

17.あたしの向こう

18.ハナガサイタ

19.玄関のあとで

20.さらば!

21.メロンソーダ



特典映像:

・25th anniversary day behind the scenes

・2023 X’mas Live〜すべての夜director’s cut〜

・副音声:aiko Commentary



※「相思相愛」初回限定仕様盤

予約購入先着特典:パスステッカー

関連リンク

◆aiko オフィシャルサイト

また、初回限定仕様盤には、<aiko Live Tour「Love Like Pop vol.23」>2023年9月27日NHKホール公演の映像が収録されたBlu-ray又はDVDが付属される。さらに特典映像として、昨年デビュー25周年を迎えたaikoのスペシャルバックステージ映像「25th anniversary day behind the scenes」と、2023年12月24日に実施したファンクラブ「Baby Peenats」&モバイルサイト「Team aiko」会員限定クリスマス生配信より「2023 X’mas Live〜すべての夜director’s cut〜」が収録される。現在、シングルリリースを記念して、劇場版『名探偵コナン 100万ドルの五稜星』コラボストリーミングキャンペーンも実施中だ。参加者の中から抽選で「100万ドルの入浴剤(桜の香り)」がプレゼントされるとのこと。また、劇場版『名探偵コナン 100万ドルの五稜星』×aiko「相思相愛」スペシャルコラボムービーも、東宝MOVIEチャンネルにて公開された。公開前日には、劇場版『名探偵コナン 100万ドルの五稜星』にも登場する怪盗キッドから、スペシャルコラボムービーの公開を仄めかす予告状が届いていた。劇場版『名探偵コナン 100万ドルの五稜星』と「相思相愛」が織りなすエモーショナルな映像に仕上がっている。また、スペシャルコラボムービーの公開に伴い、怪盗キッドから届いた謎の暗号メッセージを解き明かすキャンペーンも現在開催中だ。