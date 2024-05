Official髭男dismがメジャー3rdアルバム『Rejoice』を7月24日に発売することが決定した。本作は前作『Editorial』より約3年ぶりのフルアルバムとなる。

「ミックスナッツ」、「Subtitle」、「TATTOO」、「SOULSOUP」などのシングル曲を含む全15曲を収録予定。

Blu-ray+CD・DVD+CDには、昨年2月に開催されたホールツアーのファイナル公演『OFFICIAL HIGE DANDISM SHOCKING NUTS TOUR selected from NIPPON BUDOKAN』が収録、ツアーのメイキングとなる「Behind The Scenes from OFFICIAL HIGE DANDISM SHOCKING NUTS TOUR」も収録される。

『Rejoice』CD+Blu-ray

『Rejoice』CD+DVD

『Rejoice』CD only

「Official髭男dism Live at Radio」

アルバムリリースの前日となる7月23日には、Zepp Hanedaにて『Official髭男dism one-man live 2024 -UNOFFICIAL-』が開催される。

さらに9月からは、全国5都市10公演に及ぶアリーナツアー『Official髭男dism Arena Tour 2024 - Rejoice -』を開催。福岡・マリンメッセ福岡A館を皮切りに、神奈川・Kアリーナ横浜、大阪・大阪城ホールなどを巡るアリーナツアーとなる。チケット情報などはOfficial髭男dism公式ホームページをチェックしよう。

また、アルバム『Rejoice』の早期予約特典として、5月7日(火)に全国ラジオ局で放送された『Official髭男dism Live at Radio』のスタジオライブ映像が収録されたBlu-rayと、NEWアルバム『Rejoice』予約購入者限定ツアーチケット抽選申込が付与される予定。