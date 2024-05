RIIZE、日本公式ファンクラブ開設決定！オープンを記念してリハーサル観覧を実施

RIIZEの日本オフィシャルファンクラブ「RIIZE OFFICIAL FANCLUB『BRIIZE JAPAN』MEMBERSHIP(JP)」のオープンが決定した。5月10日(金)12:00(JST)より、Weverse Shop JAPANにて入会受付を開始し、期間限定で入会キャンペーンを実施する。対象期間内に入会するとファンクラブ開設直後にしか手に入れることができない、BRIIZE JAPAN最初のトレーディングカードを意味する“シリアルナンバー0”が刻まれたスペシャルなトレーディングカードがプレゼントされる。

また、日本オフィシャルファンクラブのオープンを記念して、2024年5月11日(土)、12日(日)に東京・国立代々木競技場第一体育館で開催されるRIIZE初の日本公演「2024 RIIZE FAN-CON 'RIIZING DAY' in TOKYO」での、リハーサル観覧の実施が決定。対象期間内に入会し、当日の公演チケットを持っている人“全員”が、リハーサル観覧に参加することができる特別な企画となっている。RIIZEは6月の1stミニアルバム「RIIZING」発売を控え、収録曲5曲を順次公開している。5月4日(土)の韓国・ソウル公演で、全世界9ヶ国地域を巡る初のファンコンツアー「2024 RIIZE FAN-CON 'RIIZING DAY'」をスタートさせ、5月11日(土)、12日(日)には東京・国立代々木競技場第一体育館で初の日本公演「2024 RIIZE FAN-CON 'RIIZING DAY' in TOKYO」を開催するなど精力的にグローバルな活動を続けている。

■ファンクラブ情報

RIIZE OFFICIAL FANCLUB 「BRIIZE JAPAN」 MEMBERSHIP(JP)



入会金額:6,500円(税込)

※「BRIIZE JAPAN」へのご入会は、RIIZE Weverse Shop JAPANよりお手続きください。

※5月10日(金)12:00まではアクセスいただいてもご登録いただけません。

※オープン直後はアクセスが集中する場合がございます。つながりにくい場合は、お時間をあけて再度アクセスをお願いいたします。



【オープン記念入会キャンペーン実施】

下記対象期間内にご入会いただいた方全員に、「BRIIZE JAPAN」でしか手に入らない「BRIIZE JAPAN限定トレーディングカード」をプレゼント!今しか手に入らない“シリアルナンバー0”が刻まれた期間限定特典となりますので、この機会をお見逃しなく!



<対象期間>

2024年5月10日(金)12:00〜2024年6月2日(日)23:59



<対象者>

上記対象期間内に「RIIZE OFFICIAL FANCLUB『BRIIZE JAPAN』MEMBERSHIP(JP)」へご入会(=ご購入)いただいき、ファンクラブサイトにて“特典メンバー”をご選択いただいた方全員

※RIIZE Weverse Shop JAPANよりメンバーシップをご購入された後、必ずRIIZEオフィシャルファンクラブ「BRIIZE JAPAN」サイトにアクセスし、登録情報追加ページにて“特典メンバー”をご選択いただく必要があります。

※“特典メンバー”は、必ず2024年6月2日(日)23:59までにご選択ください。ご選択いただけない場合は、トレーディングカード発送対象外となります。必ず期日までにご登録をいただきますようお願いいたします。



・注意事項

※プレゼントは、「BRIIZE JAPAN」発足時点で活動中のメンバーのみお選びいただけます。

※各メンバーにつき1種、計6種類を予定しております。

※プレゼントは、初回の会報誌に同封してお届けを予定しております。会報誌お届け前に途中退会された場合、プレゼント対象とはなりませんのでご了承ください。

※会報誌のお届け時期に関しましては、決定次第ご案内いたします。

※プレゼントの発送は、十分注意の上行いますが、発送時に汚れや傷が生じる場合がございます。その場合も交換はいたしかねますのであらかじめご了承ください。

※プレゼント、および会報誌の発送は日本国内の住所をお持ちの方のみ対象となります。



「2024 RIIZE FAN-CON 'RIIZING DAY' in TOKYO」リハーサル観覧詳細



下記対象期間内にご入会いただいた方で、公演当日のチケットをお持ちの方“全員”をご招待いたします!

公演日によりご入会対象期間がそれぞれ異なりますのでご注意ください。

※受付時間も公演日により異なります。下記の詳細をよくご確認の上ご参加ください。



<対象者>

各公演のチケットをお持ちの方、且つ下記の対象期間内に「RIIZE OFFICIAL FANCLUB『BRIIZE JAPAN』MEMBERSHIP(JP)」へご入会いただいた方

※ご入場時にファンクラブサイト内のデジタル会員証を使用した会員認証を行います。



詳細はこちら



■関連リンク

RIIZE 日本公式サイト