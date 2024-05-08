2024年4月に売れたスマートフォン 2位は「iPhone 15」 1位は？ 2024/5/8
「BCNランキング」2024年4月1日から30日の日次集計データによると、スマートフォン（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 iPhone 14（アップル）
2位 iPhone 15（アップル）
3位 Redmi 12 5G（Xiaomi）
4位 Pixel 7a（Google）
5位 AQUOS wish3（シャープ）
6位 Pixel 8（Google）
7位 iPhone 15 Pro（アップル）
8位 Xperia 10 IV（ソニー）
9位 iPhone SE(3rd)（アップル）
10位 AQUOS sense8（シャープ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 iPhone 14（アップル）
2位 iPhone 15（アップル）
3位 Redmi 12 5G（Xiaomi）
4位 Pixel 7a（Google）
5位 AQUOS wish3（シャープ）
6位 Pixel 8（Google）
7位 iPhone 15 Pro（アップル）
8位 Xperia 10 IV（ソニー）
9位 iPhone SE(3rd)（アップル）
10位 AQUOS sense8（シャープ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。