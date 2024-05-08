ËÌÂ¼¾¢³¤¸ì¤ë¡¡TBSÆüÍË·à¾ì¡Ö¥¢¥ó¥Á¥Ò¡¼¥í¡¼¡×ÉñÂæÎ¢¡¡´é¤¬¤Ä¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¼Çµï¡Ö¤¹¤´¤¯´é¤¬ÄË¤¤¡×
¡¡ÇÐÍ¥¡¦Ä¹Ã«ÀîÇî¸Ê¡Ê47¡Ë¼ç±é¤ÎTBS·ÏÆüÍË·à¾ì¡Ö¥¢¥ó¥Á¥Ò¡¼¥í¡¼¡×¡ÊÆüÍË¸å9¡¦00¡Ë¡£»¦¿ÍÈÈ¤ò¤âÌµºá¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ö¥¢¥ó¥Á¡×¤ÊÊÛ¸î»Î¡¦ÌÀËÏÀµ¼ù¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¡ÖÀµµÁ¤È¤Ï²Ì¤¿¤·¤Æ²¿¤Ê¤Î¤«¡©¡×¡ÖÀ¤¤ÎÃæ¤Î°¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë°¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡©¡×¤òÌä¤¤¤«¤±¤ëÃíÌÜºî¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÌÀËÏ¤ËÆ´¤ì¡¢ÌÀËÏË¡Î§»öÌ³½ê¤Ø¤ÈÆþ½ê¤·¤¿¤Î¤¬¡¢ËÌÂ¼¾¢³¤¤¬±é¤¸¤ë¼ã¼êÊÛ¸î»Î¡¦ÀÖÊöÉ¢ÅÍ¤À¡£ÌÀËÏ¤Î¡ÖÈÈºá¼Ô¤òÌµºá¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤ä¤êÊý¤ò°ìÅÙ¤ÏµñÀä¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö»ä¤Ï»ä¤ÎÆ»¤òÆÍ¤¿Ê¤à¡×¤È¤¤¤¦ÌÀËÏ¤Î¤â¤È¤Ç³Ø¤Ó¡¢¸«¶Ë¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò·è°Õ¡£¡ÖÀµµÁ¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤ËÍÉ¤ìÆ°¤¯ÀÖÊö¤À¤¬¡¢±é¤¸¤ëËÌÂ¼¤Ïº£²¿¤ò»×¤¦¤Î¤«¡£»£±Æ¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë»×¤¤¤ä¿®Íê¤ò´ó¤»¤ëºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¡¢º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤Ê¤É¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡½¡½¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊüÁ÷¤ò¼õ¤±¤Æ¤ÎÈ¿¶Á¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
¡ÖÌÌÇò¤¤¡×¤È¤¤¤¦È¿¶Á¤¬°ìÈÖÂ¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö²¿¤¬ÀµµÁ¤Ê¤Î¤«¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÎÁ´ËÆ¤¬¸«¤¨±£¤ì¤·¤Ï¤¸¤á¤¿¤Î¤Ç¡¢°ìÂÎÃ¯¤¬ËÜÅö¤Ë°¤¤¿Í¤Ê¤Î¤«¡¢Á´°÷¤¬²ø¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃÊ³¬¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¡£ËÍ¤È¤·¤Æ¤â¡¢½ã¿è¤Ë¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»£±Æ¤Ç°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡©
¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Ë¤·¤Æ¤ÏÄÁ¤·¤¯¡¢ÂæËÜ¤¬ºÇ¸å¤ÎÊý¤Þ¤Ç½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃÊ³¬¤Ç»£±Æ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÜºî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¤½¤ÎÆñ¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´ÂÎ¤òÄÌ¤·¤Æ´¶¾ð¤ò½Ð¤¹¤ª¼Çµï¤Ï°Õ³°¤È¾¯¤Ê¤¯¤Æ¡¢»ö·ï¤ÎÀâÌÀ¤ò¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬Â¿¤¤¤Î¤¬ËÜºî¤ÎÆÃÄ§¤Î1¤Ä¡£ÆÃ¤ËÌÀËÏË¡Î§»öÌ³½ê¤Ç¤Î»£±Æ¤Ï¡¢1Æü¤«¤±¤ÆÁ´°÷¤Ç¤Ò¤¿¤¹¤é²¿¤«¤ÎÀâÌÀ¼Çµï¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂçÊÑ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç¶¦Í¤Ç¤¤Æ¤¤¤ëÆü¡¹¤Ï¤È¤Æ¤â°¦¤ª¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½NG¤¬½Ð¤Æ¤âÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¤â¤¦NG¤¬½Ð¤Æ¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥»¥ê¥Õ¤½¤Î¤â¤Î¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ë¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÀâÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤È¤Ë¤«¤¯Æñ¤·¤¯¤Æ¡Ä¡£³Ð¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¿ÍÌ¾¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤³¤Î¿Í¤¬²¿¤ò¤ä¤Ã¤¿¿Í¤Ç¡Ä¡×¤È¤¤¤¦Ê£»¨¤Ê´Ø·¸¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤ËÆ¬¤¬¤³¤ó¤¬¤é¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½ÊÑ¤Ê¶ÛÄ¥´¶¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢Ã¯¤«¤¬¥»¥ê¥Õ¤ò´Ö°ã¤¨¤Æ¤â¾Ð¤¤¹ç¤¨¤ëÏÂ¤ä¤«¤Ê»£±Æ¸½¾ì¡£Âè1¡Á3ÏÃ¤ÏÆÃ¤ËÄ¹Ã«Àî¤µ¤ó¤ÎÆñ¤·¤¤¥»¥ê¥Õ¤¬Â¿¤¯¤Æ¶ìÀï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤ËÂÐ¤·¤Æ¾¯¤·¤º¤Ä¾Ð¤¨¤ë¶õµ¤´¶¤òºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¤½¤Î¸åÁ´°÷¤Î½õ¤±¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¸ªÉªÄ¥¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê´Ø·¸À¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¥·¡¼¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö¼¡¤ÏÏÂ¤ä¤«¤Ê¶õµ¤¤Ç»£¤ë¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ê¡×¤È¤¤¤¦Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÇÛÎ¸¤¬Á´ÂÎÅª¤ËÉº¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥ê¥¢¥¹¤ÊË¡Äî¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤ª¸ß¤¤¤Îµ÷Î¥´¶¤â¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢Á´°÷¤¬°¤Òß¤Î¸ÆµÛ¤ÇÎ×¤á¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Ä¹Ã«Àî¤µ¤ó¤Î¼Çµï¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤Æ²þ¤á¤Æ¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
ËÍ¤Ê¤ó¤«¤¬¤È¤ä¤«¤¯¸À¤¨¤ëÎ©¾ì¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÇ÷ÎÏ¤¬¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¡£Ä¹Ã«Àî¤µ¤ó¤´¼«¿È¤ÏºÙ¤¤¥¿¥¤¥×¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀÖÊö¤È¤·¤ÆÂÐÖµ¤¹¤ë»þ¤Ï¤¹¤´¤¯¿Ä¤¬ÂÀ¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£ÌÀËÏ¤ÎÆÈÆÃ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ï¡¢Ä¹Ã«Àî¤µ¤ó¤À¤«¤é¤³¤½°ú¤Î©¤Ä¤Î¤À¤í¤¦¤Ê¤È¡£Ìò¼Ô¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥ë¡¼¥Ä¤Ë¤è¤Ã¤Æ±é¤¸Êý¤¬°Û¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä¹Ã«Àî¤µ¤ó¤Î¤ª¼Çµï¤ò´Ö¶á¤Ç´¶¤¸¤ë¤È¤È¤Æ¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤¹¤·¡¢ÀÖÊö¤È¤·¤Æ¤âÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¹ÃÈå¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¡½¡½¤´¼«¿È¤Î¤ª¼Çµï¤Ë±Æ¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤ë½Ö´Ö¤Ï¡©
É½¾ð¡¢»ÑÀª¡¢Êâ¤Êý¤Ê¤É¤Îµ»Ë¡¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Í¥¯¥¿¥¤¤Î¶Ì¤Î·ë¤ÓÊý¤Ê¤É1¤Ä¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢ºîÉÊ¤´¤È¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë²¿¤«¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿±éµ»¤Ê¤É¤Ø¤Î»ÑÀª¤ò´Ö¶á¤Ç´¶¤¸¤ì¤ë¤Î¤ÏÎÉ¤¤»É·ã¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢ÊÛ¸î»Î¥É¥é¥Þ¤À¤«¤é¤Ê¤Î¤«¡¢»£±Æ¤¹¤ì¤Ð¤¹¤ë¤Û¤ÉÁ´°÷¤Î´é¤Ä¤¤äÌÜ¤Ä¤¤¬±Ô¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¡¢¥â¥Ë¥¿¡¼¤òÄÌ¤·¤Æ´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¤ª¤Ç¤³¤ÎÎÏ¤ÎÆþ¤êÊý¤Ê¤É¤Ï¡¢±é¤¸¤Æ¤¤¤Æ¤â¤ï¤«¤ë¤â¤Î¡£¤³¤ì¤âÄ¹Ã«Àî¤µ¤ó¤¬Í¾Íµ¤Î¤¢¤ë¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤ÊÌÀËÏ¤ò±é¤¸¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¹¡£ÆÀÂÎ¤Î¤·¤ì¤Ê¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÈÂÐÖµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤É¤ó¤É¤óÎÏ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤ß¤ó¤Ê´é¤¬Äà¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¤º¤Ã¤È¤ª¼Çµï¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯´é¤¬ÄË¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë
¡½¡½»ç¥ÎµÜÈôÄ»¡ÊËÙÅÄ¿¿Í³¡Ë¤È¤Î¤ª¼Çµï¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ç¥ÎµÜ¤ÈÀÖÊö¤Ï¸¤±î¤ÎÃç¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢¼Â¤Ï¤º¤Ã¤ÈÆ±¤¸¥é¥¤¥ó¤Ë¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âè3ÏÃ¤ÇÀÖÊö¤¬¤è¤¦¤ä¤¯»ç¥ÎµÜ¤ÈÊÂ¤Ö¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÀè2¿Í¤¬Ã¯¤Î¤¿¤á¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤«¤é¤Ï2¿Í¤Î¥·¡¼¥ó¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢±é¤¸¤Æ¤¤¤Æ¤â¥Ð¥Ç¥£¡¼Êª¤Ë¶á¤¤¤è¤¦¤Ê¡£»£±Æ¤Ç¤Ï¡¢ÁêÃÌ¤·¤Æ¼Çµï¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥Æ¥¹¥È¤Î»£±Æ¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤êÈ¢¤ò¶õ¤±¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¡£¡Ø¤É¤¦¤¯¤ë¤«¤Ê¡©¡Ù¡Ø¤½¤¦¤¯¤ë¤«¡ª¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤ÊËÍ¤é¤Î¡È¥¿¥Ã¥°´¶¡É¤â¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡½¡½Âè4ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤è¤ê¤âÀÖÊö¤Î¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÉ½¾ð¤¬¸«¤é¤ì¤¿µ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈÓÅÄÏÂ¹§¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤«¤é¡¢¡ÖÀÖÊö¤ÏÊÌ¤ÎÊÛ¸î»Î»öÌ³½ê¤Ë¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢·º»ö»ö·ï¤ÎÃ´Åö·Ð¸³¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Ì±»ö»ö·ï¤Ê¤É¤ÎºÛÈ½¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ëÍ¥½¨¤ÊÊÛ¸î»Î¡×¤È¤¤¤¦ÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼Â¤ÏËÍ¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÀÖÊö¤¬ÊÛ¸î»Î¤È¤·¤Æ¤É¤¦À®Ä¹¤¹¤ë¤«¤ÏÂè3ÏÃ¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Âè4ÏÃ¤«¤é¤ÏÌÀËÏË¡Î§»öÌ³½ê¤Î¥¢¥ó¥Á¥Ò¡¼¥í¡¼Î¨¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤Î1¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½³Î¤«¤ËÂè1ÏÃ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌÀËÏ¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ê¡Ä¡£
ÀÖÊö¤ÏÌÀËÏ¤ËÆ´¤ì¤ÆË¡Î§»öÌ³½ê¤ËÆþ¤Ã¤¿ÀßÄê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼Â¤Ï¾¯¤·¤º¤ÄÌÀËÏÍ×ÁÇ¤ò»¶¤ê¤Ð¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¼ê¤òÆÍ¤Ã¹þ¤à¤è¤¦¤ÊºÙ¤«¤¤»ÅÁð¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤Æ¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÌÀËÏ¤Î¤ä¤êÊý¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤ÏºÙ¤«¤¯±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇËÍ¤Ï»ëÄ°¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î°Â¿´ºàÎÁÅª¤ÊÌò³ä¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼¡¤ÏÃ¯¤¬¤½¤ÎÌò³ä¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÌÀËÏ¤Ê¤Î¤«»ç¥ÎµÜ¤Ê¤Î¤«¡¢¤Ï¤¿¤Þ¤¿ÊÌ¤ÎÃ¯¤«¤Ê¤Î¤«¡£¤½¤ì¤òÃµ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤âÌÌÇò¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ºîÉÊ¤È¤·¤Æ¤â¼¡¤Î¥Õ¥§¡¼¥º¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤â¤Á¤í¤ó¼´¤È¤·¤Æ¤ÏËÍ¤é¤ÎÊÑ²½¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜºî¤Ï¡ÈËÍ¤é¤¬¤É¤¦À®Ä¹¤¹¤ë¤«¡É¤è¤ê¤â¡¢Èï³²¼Ô¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤¬Åö¤¿¤ëºîÉÊ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡¢¤µ¤é¤Ë°ã¤Ã¤¿³Ú¤·¤ßÊý¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬ÊÛ¸î»Î¤È¤·¤ÆÊú¤¨¤Æ¤¤¤ëÀµµÁ¤Ï¡¢¾ï¤ËÈï³²¼Ô¤ò½õ¤±¤ë¤³¤È¡£¤É¤ó¤Ê¤Ë¥¢¥ó¥Á¤ÊÊÛ¸î»Î¤Ç¤â°ÍÍê¿Í¤ò½õ¤±¤ë¤³¤È¤¬Á´¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤¿¤Á¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç°ÍÍê¿Í¤òÃæ¿´¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¤è¤ê°ìÁØÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤³¤³¤Þ¤Ç±é¤¸¤Æ¤ß¤Æ²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤¿ºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÍ¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ï¡Ö¤¿¤ÀÌÌÇò¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤È»×¤¦¥¿¥¤¥×¡£¡È¤¿¤ÀÌÌÇò¤¤¡É¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤³¤È¤Ç¡¢ºîÉÊÁ´ÂÎ¤òÄÌ¤·¤Æ¡Ö¤¤¤ä¤¡¡¢ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤Ç½ª¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¤¹¤´¤¯¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜºî¤ò´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤¿¤Á¤âÆüº¢¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤ò´Ñ¤¿¤ê¡¢²æ¡¹ÇÐÍ¥¤ÎÀ¤³¦¤òÇÁ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯ÌÜ¤¬Èî¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡£Ãå´ãÅÀ¤¬¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¦½Ö´Ö¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤¤¤ä¡¢¤â¤¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤óÌÜÀþ¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ó¤Ê¤ß¤Ê¤µ¤ó¤«¤é¤â¡ÖÌÌÇò¤¤¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£½ã¿è¤Ë¡Ö¼¡¤ÎÏÃ¤â´Ñ¤¿¤¤¡×¤È»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëËÜºî¤ÏÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â¤¹¤´¤¯Íê¤â¤·¤¤¡£µÓËÜ¤¬ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤°ÕÌ£¤ÇËÍ¤¿¤Á¤¬´èÄ¥¤ê¤¹¤®¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤³¤ÎÁ¥¤Ë¾è¤ë¤À¤±¤ÇÌÌÇò¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¤Ê¤È¤¤¤¦°Â¿´´¶¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ËÜºî¤ÏËÌÂ¼¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤É¤ó¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
ÆüÍË·à¾ì¤Ø¤Î½Ð±é¤Ï¡Ö¶Ä¤²¤ÐÂº¤·¡×¡Ö¥°¥Ã¥É¥ï¥¤¥Õ¡×¤È¹ç¤ï¤»¤Æº£²ó¤Ç3ÅÙÌÜ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆüÍË·à¾ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆÃÊÌ¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ô¡¹¤ÎÎò»Ë¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢ºòÇ¯Âç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ÖVIVANT¡×¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿Â¿¤¯¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¬¡¢¡Ö¥¢¥ó¥Á¥Ò¡¼¥í¡¼¡×¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈºîÉÊ¤ÎÎ¹Ï©¤Ï¤Þ¤À»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢º£¤Þ¤µ¤ËÀ¤³¦¤Ë¸þ¤±¤Æ±©¤Ð¤¿¤¤¤Æ¤¤¤¯ÅÓÃæ¡£¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¿Ø¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¤Ï¼Çµï¤ÎÏÃ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢º£¸å¤ÎÆüËÜ¥É¥é¥Þ¤ÎÅ¸Ë¾¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÍ¤ÎÌò¼Ô¿ÍÀ¸¤È¤·¤Æ¤â¤¹¤´¤¯´õË¾¤Î»ý¤Æ¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤È¤·¤Æ¤Ï¸÷¤È±Æ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½¾ì¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¯¸÷¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ²þ¤á¤Æ¡Ö¼Çµï¤¬ÌÌÇò¤¤¤Ê¡×¤È»×¤¨¤ë½Ö´Ö¤¬¤¹¤´¤¯Â¿¤¯¡¢µ®½Å¤Ê½Ð¹ç¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¡¢º£¸å¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Âè3ÏÃ¤Þ¤Ç¤Ï¤¢¤ë°ÕÌ£¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¡£ÌÀËÏË¡Î§»öÌ³½ê¤¬¤è¤¦¤ä¤¯´°À®¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤Îà»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÌÜá¤È¤¤¤¦ÌòÌÜ¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È¡£Âè4ÏÃ°Ê¹ß¤ÏÌÜÀþ¤âÊÑ¤ï¤ê¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âºîÉÊ¤Î¸«Êý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿Ê¬´ôÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ï¡¢ÌÀËÏ¤Î»×ÏÇ¤¬²¿¤Ê¤Î¤«¤¬¸°¤ò°®¤ê¤Þ¤¹¡£ÌÀËÏ¤Î¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬±³¤«¿¿¤«¡£¡Ö°ìÂÎÃ¯¤Î¤¿¤á¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡©¡Ù¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤ë½Ö´Ö¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÉúÀþ¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤é¡£º£¸å¤ÎÅ¸³«¤ò¹Í»¡¤·¤¿¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ìºîÉÊ¤Ø¤Î»×¤¤¤â´¶¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¤½¤ì¤òÎ¢ÀÚ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¡£µÓËÜ¤«¤éÉúÀþ¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤êÊý¤¬ºÙÉô¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æºî¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢1¤Ä¤Ò¤È¤Ä¸«Æ¨¤µ¤º¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª