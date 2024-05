◆「名探偵コナン」&aiko「相思相愛」コラボムービー公開

【モデルプレス=2024/05/08】8日、劇場版『名探偵コナン 100万ドルの五稜星(みちしるべ)』と、aikoが歌う主題歌「相思相愛」のスペシャルコラボムービーが、東宝MOVIEチャンネルにて公開された。公開前日には、劇場版『名探偵コナン 100万ドルの五稜星』にも登場する怪盗キッドから、スペシャルコラボムービーの公開を仄めかす予告状が届いており、大きな話題に。コラボムービーは、エモーショナルな映像に仕上がっている。

◆aiko、45枚目シングル「相思相愛」

また、スペシャルコラボムービーの公開に伴い、怪盗キッドから届いた謎の暗号メッセージを解き明かすキャンペーンも現在開催中である。前作「星の降る日に」から約半年ぶりのシングルリリースとなる今作には、カップリングとして、どちらも新曲となる「まさか夢」「あなたは優しい」の2曲が収録。また、初回限定仕様盤には、Live Tour「Love Like Pop vol.23」@2023.9.27.wed NHKホールの映像が収録されたBlu-ray又はDVDが付属される。さらに特典映像として、2023年デビュー25周年を迎えたaikoのスペシャルバックステージ映像「25th anniversary day behind the scenes」と、2023年12月24日に実施したファンクラブ「Baby Peenats」&モバイルサイト「Team aiko」会員限定クリスマス生配信より「2023 X’mas Live〜すべての夜director’s cut〜」が収録される。シングルリリースを記念して、劇場版『名探偵コナン 100万ドルの五稜星』コラボストリーミングキャンペーンも実施中。参加者の中から抽選で「100万ドルの入浴剤(桜の香り)」がプレゼントされる。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】