¸½ºßÎ¾¥ê¡¼¥°¥ï¡¼¥¹¥È¤Î¡Ö42»°¿¶¡×ºå¿À¡¦º´Æ£µ±ÌÀ¤Ë¾¾°æ½¨´î»á¤«¤éÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿üþÉüÄ´¤Î¾ò·ïüþ¤È¤Ï
¶ì¤·¤¤ÂÇÀÊ¤ÎÆâÍÆ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ëº´Æ£¡ÊC¡Ë»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡ºå¿À¤Î¼ç¼´¡¢¥×¥í4Ç¯ÌÜ¥·¡¼¥º¥ó¤Îº´Æ£µ±ÌÀ¤¬¤â¤¬¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºå¿À¤Ï5·î7Æü¤Î¹ÅçÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤Ë0¡Ý2¤Î´°ÉõÉé¤±¡£2ÅÙ¤ÎËþÎÝµ¡¤ò¤â¤Î¤Ë¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¶Á¤¤¤¿¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡ÛÂÇÎ¨ÄãÌÂ¤è¤ê¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡È¥Ñ¥ï¡¼Ì¤È¯´ø¡É ÀèÈ¯³°¤·¤Îº´Æ£µ±ÌÀ¤Ï¡ÖÏ²Ì¡¡×¤¹¤é¤â¼º¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡Úºå¿À¡Û
¡¡»î¹ç¤Ç¤ÏºòÇ¯¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥é¥Ö¡¢¼éÈ÷¤ÎÌ¾¼ê¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÃæÌîÂóÌ´¤¬2¼ººö¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¥¨¥é¡¼¤âÂ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÂÇÀþ¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ö5ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿º´Æ£µ±ÌÀ¤Ë¤â¤¢¤ë¡£8²ó°ì»àËþÎÝ¤Î¹¥µ¡¡¢°ìÂÇµÕÅ¾¤Î¾ìÌÌ¤ÇÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤¿º´Æ£¤Ï¥¹¥¤¥Ã¥Á¤µ¤ì¤¿¹Åç2ÈÖ¼ê¡¢ÅçÆâñ¥ÂÀÏº¤ÎÁ°¤Ë¸«Æ¨¤·»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¡Ö42¡×»°¿¶¡¢Æ±µÏ¿¤Ï»°¿¶¤ÎÎ¾¥ê¡¼¥°¥ï¡¼¥¹¥È¤È¤Ê¤ê¡¢ÂÇÎ¨¤âÎ¾¥ê¡¼¥°¥ï¡¼¥¹¥È¤Î¡Ö.193¡×¤È¿ô»ú¤¬¸·¤·¤¤¸½¼Â¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º¸ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë3Ç¯Ï¢Â³20ËÜÎÝÂÇ°Ê¾å¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¶þ»Ø¤ÎÄ¹ÂÇÎÏ¤ÏÃ¯¤â¤¬Ç§¤á¤Ê¤¬¤é¡¢º´Æ£¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢°ÂÄê¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡ÆÃ¤Ëº£µ¨¤Ï³«Ëë¤«¤é¤³¤³¤Þ¤Ç°ì»þ¤ÏÂÇÎ¨¤â2³äÂæ¤Ë¾è¤»¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸½ºß¤ÏÂÇÎ¨1³ä¸åÈ¾¤ÈÄãÌÂ¡¢²¬ÅÄ¾´ÉÛ´ÆÆÄ¤â²¿ÅÙ¤«¥¹¥¿¥á¥óÍî¤Á¤Ê¤É¡É¥«¥ó¥Õ¥ëºÞ¡É¤òÂÇ¤Á¹þ¤ß¤Ê¤¬¤éÉüÄ´¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼óÇ¾¿Ø¤ÎÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤ë¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Êº¸¤ÎÄ¹µ÷Î¥Ë¤¤ËÂÐ¤·¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯¸½Ìò»þÂå¤Ëº¸¤ÎÄ¹µ÷Î¥Ë¤¤È¤·¤Æ¿ô¡¹¤ÎÀ®ÀÓ¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿¡¢µð¿ÍOB¤Î¾¾°æ½¨´î»á¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±»á¤ÏµåÃÄÁÏÀß90¼þÇ¯ÆÃÊÌµÇ°»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿3Æü¤Îµð¿Í¡¦ºå¿ÀÀï¤Î»î¹ç²òÀâ¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó¡Ë¤ò¸µµð¿Í´ÆÆÄ¤Î¹â¶¶Í³¿»á¤È¤È¤â¤ËÌ³¤á¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤ÎÃæ¤Çº¸ÂÇ¼Ô¤ÎÀèÇÚ¤È¤·¤Æº´Æ£¤ÎÂÇ·â¤Î¾õÂÖ¤Ë´Ø¤·¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖÆ±¤¸º¸¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤Î¸«¶Ë¤á¡¢ÂÇ¤Ä¥Ü¡¼¥ë¡¢ÂÇ¤¿¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¥Ü¡¼¥ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¾¯¤·¤³¤ÎÂÇÎ¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤¤Ï¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÁªµå´ã¤¬²ÝÂê¤È¤µ¤ì¤ë¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Î¸«¶Ë¤á¤Ë²þÁ±¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²þ¤á¤Æ¹¥µåÉ¬ÂÇ¤Î»ÑÀª¤òµá¤á¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤ò¿Ê¤ó¤ÇÁª¤Ù¤ë¤°¤é¤¤¤Î´¶¤¸¤Ç¤¤¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡£»Íµå¤ò¤·¤Ã¤«¤êÁª¤Ó¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¼«Á³¤ÈÂÇÎ¨¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡¾¾°æ»á¤Ï°ÊÁ°¤Ë¤âº´Æ£¤ÎÂÇ·â¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢ÂÇ¤Æ¤ë¥Ü¡¼¥ë¤Î¸«¶Ë¤á¤ò¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ëµó¤²¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âµåÃÄ»Ë¾å½é¤Î¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÄ¹ÂÇÎÏ¡×¡¢ÆÀÅÀÎÏ¤¬´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Âç»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¸½ºß¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï2Ç¯ÌÜ¤Î¼ã¸×¡¢¿¹²¼æÆÂÀ¤¬5ËÜÎÝÂÇ¤ÈÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ãç¤ÎÎÉ¤µ¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ëº´Æ£¡¢¿¹²¼¤Î¡Ö»ÕÄï¥³¥ó¥Ó¡×¤ÎÂçË½¤ì¤³¤½¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬ÂÔ¤ÁË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡£
¡¡¸½ºß¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤ÏºÇ²¼°Ì¤Î¥ä¥¯¥ë¥È¤Þ¤Ç3.5¥²¡¼¥à¤Èº®¥»¤Î¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¡£Î¢¤òÊÖ¤»¤Ð¡¢Ï¢ÇÔ¤¬¤Ä¤Å¤±¤Ð¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÃÙ¤ì¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÇØÈÖ¹æ8¤Î¹ë²÷¤ÊÂÇ·â¤ò¤½¤í¤½¤í´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]