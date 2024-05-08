「週刊少年サンデー 24号」本日発売！ 「青山剛昌 特別プロジェクト」情報が初解禁
【週刊少年サンデー 24号】
5月8日 発売
価格：360円
(C)Shogakukan Inc. 2024 All rights reserved. No reproduction or republication without written permission.
5月8日 発売
価格：360円
小学館は、マンガ雑誌「週刊少年サンデー 24号」を本日5月8日に発売した。価格は360円。デジタル版も同時発売される。
「24号」の巻頭カラーには、森下みゆ氏の「尾守つみきと奇日常。」が登場。センタカーカラーに、新連載第2話となる「ハローワークモンスターズ」と読切の「カグライ -神楽と雷人」が掲載されている。さらに、「青山剛昌 特別プロジェクト」の情報も初解禁。描き下ろしポスターが付いている。
また、表紙とグラビアは、アイドルグループ「AMEFURASSHI」のメンバーである愛来さんが飾る。
少年サンデー24号は本日発売!デジタル版も同時発売!- 【公式】少年サンデー編集部 (@shonen_sunday) May 7, 2024
・ #青山剛昌 先生 新プロジェクト発表!!!描き下ろしポスター付き! #コナン30周年
・表紙&グラビア![#AMEFURASSHI #愛来]ちゃん!
・巻頭カラー![#尾守つみきと奇日常。]
・新連載第2話![#ハローワークモンスターズ]https://t.co/sq7tIrKiDu pic.twitter.com/3zaiiogK8z
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