【週刊少年サンデー 24号】5月8日 発売価格:360円

小学館は、マンガ雑誌「週刊少年サンデー 24号」を本日5月8日に発売した。価格は360円。デジタル版も同時発売される。

「24号」の巻頭カラーには、森下みゆ氏の「尾守つみきと奇日常。」が登場。センタカーカラーに、新連載第2話となる「ハローワークモンスターズ」と読切の「カグライ -神楽と雷人」が掲載されている。さらに、「青山剛昌 特別プロジェクト」の情報も初解禁。描き下ろしポスターが付いている。

また、表紙とグラビアは、アイドルグループ「AMEFURASSHI」のメンバーである愛来さんが飾る。

