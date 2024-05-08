8日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数304、値下がり銘柄数199と、値上がりが優勢だった。



個別では売れるネット広告社<9235>がストップ高。ツクルバ<2978>、Ｓｈａｒｉｎｇ Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎｓ<4178>、セキュア<4264>、リアルゲイト<5532>、ブロードマインド<7343>など7銘柄は年初来高値を更新。ＥＬＥＭＥＮＴＳ<5246>、ビザスク<4490>、ヘッドウォータース<4011>、Ｒｉｄｇｅ－ｉ<5572>、ベースフード<2936>は値上がり率上位に買われた。



一方、サンクゼール<2937>、ドリコム<3793>、シンバイオ製薬<4582>、ヌーラボ<5033>、グリッド<5582>など7銘柄が年初来安値を更新。データセクション<3905>、デコルテ・ホールディングス<7372>、アルー<7043>、クオリプス<4894>、リグア<7090>は値下がり率上位に売られた。



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