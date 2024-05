ちびまる子ちゃんコラボ日本酒「父ヒロシ」2種の予約開始！静岡市清水で披露販売会も

Nexusは、アニメ・ゲームなど若者に人気のエンターテインメントと日本酒をはじめとする国産の伝統的な商品を掛け合わせ、日本の魅力を発見する機会を創出する「酒繋プロジェクト」を推進している。

その一環として、静岡県最古の酒蔵である初亀醸造とともに企画・開発した、同県を舞台としたアニメ『ちびまる子ちゃん』とのコラボ日本酒「父ヒロシ」の2024年度版の予約受付を、「酒繋オンラインショップ」で5月7日(火)に開始した。

また、5月25日(土)には、エスパルスドリームプラザにて、「父ヒロシ」2種のお披露目販売会を開催する。

コラボ日本酒2種、数量限定シリアルナンバー入りも

今年で4回目となる「父ヒロシ」シリーズは、毎年6月の第3日曜日に祝う「父の日」を記念し、父の日ギフト用に2種類のコラボ日本酒を用意している。



「純米吟醸 父ヒロシ Vintage 2024」720ml・3,630円(税込)は、静岡の水・米・酵母を用い、丁寧な手仕事で醸した日本酒。爽やかな香りと酒米「誉富士」由来の優しい甘味が口の中で広がる。

今年のラベルは「楽しげに飛び跳ねるヒロシ」。毎年恒例の静岡県の代名詞「富士山」と「初日の出」、「さくらももこ先生デザインの亀」も描かれている。



「純米大吟醸 父ヒロシ Vintage 2024」720ml・14,520円(税込)は、“酒米の王様”と称される「山田錦」を贅沢に磨き、丁寧な手仕事で醸した日本酒。南国果実を思わせる香りとリッチな甘味が口の中で広がる。

今年のデザインは「縁起物」をテーマに、1年間の邪気を払い長寿を願って正月に呑む『お屠蘇』をイメージ。銚子の中からひょっこり顔を出すヒロシが描かれている。「富士山」「初日の出」「さくらももこ先生デザインの亀」が、より縁起の良さを感じさせる。

「純米大吟醸 父ヒロシ Vintage 2024」は、静岡県に因んで223(フジサン)本限定で製造され、シリアルナンバー入りで届く。なお、シリアルナンバーの指定はできない。

予約した商品は、発売日である5月25日(土)より順次発送。発売日当日の配送を確約するものではないので注意を。発売日以降の注文については、原則3週間以内の発送となる。なお、発売日以降、酒類販売店での販売も予定している。

エスパルスドリームプラザでお披露目販売会



5月25日(土)、日本で唯一の『ちびまる子ちゃん』の常設ミュージアム「ちびまる子ちゃんランド」があるエスパルスドリームプラザにて、「ちびまる子ちゃんコラボ日本酒『純米吟醸 父ヒロシ』、『純米大吟醸 父ヒロシ』お披露目販売会」を開催する。

この販売会に関しては、商品がなくなり次第終了となる。同販売会に関する問い合わせは、エスパルスドリームプラザへ。

初亀醸造について



初亀醸造は、創業1636年、静岡最古の造り酒屋。銘柄の初亀は「初日の出のように光輝き、亀のように末永く栄える」ことを願い命名された。

「静岡のヒト・食文化との調和」を第一に考え、蔵に湧き出る南アルプスの伏流水と手作りの麹を用い、丁寧な手仕事で酒を醸している。

蔵を構える藤枝市岡部町は、南アルプスを源流とする清流「朝比奈川」が流れ、山間の斜面には竹林と茶畑が広がる美しい里山。この地でしか表現できない美味しさを追求し、酒造りを通じて人々に笑顔を届けたいとしている。

父の日をはじめ、特別な日に、特別な人へ、コラボ日本酒「父ヒロシ」を贈ってみては。

酒繋オンラインショップURL:https://saketsunagi.base.shop/

■ちびまる子ちゃんコラボ日本酒「純米吟醸 父ヒロシ」、「純米大吟醸 父ヒロシ」 お披露目販売会

開催日:5月25日(土)

場所:エスパルスドリームプラザ 1F 駿河みのり市場前

住所:静岡県静岡市清水区入船町13-15

初亀醸造 公式サイト:https://www.hatsukame.jp/

※商品仕様や発送日は予告なく変更になる場合がある

©さくらプロダクション/日本アニメーション

©Hatsukame Sake Brewery Co., Ltd.

©Nexus Co., Ltd.

