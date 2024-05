独占コメント到着！韓国アーティストの新世界、日本初ライブ決定！シヒョクが除隊し、いよいよ本格始動

4月17日に日本での活動を発表した韓国の4人組アーティストの新世界が、日本国内での初ライブを発表。5月7日12時からチケットが発売となった。

彼らの日本での初ライブは、新世界 JAPAN DEBUT LIVE『Let’s walk into the new world』と題され、6月9日(日)に新宿ホリデーにて開催される。4月末で軍隊を除隊したシヒョクを含む4名揃っての初お披露目になるという。

なお、メンバーは現在レコーディングに入っていて、日本でのデビューシングルの制作に取り掛かっているとのこと。ぜひ彼らの今後の展開に注目してみてはいかがだろうか。

【メンバーコメント】

■ソンホいよいよチケット販売ですね!ときめきが溢れています!新しい人生パート2なのでやる気満々だしこれから全力で行くので是非遊びに来てください。 ■ヒョンソン人生第2幕が始まります。これから新しい魅力をたくさん見せるつもりなのでヒョンソンを信じてついてきてください! ■ワンチョル初めまして、新世界のワンチョルと申します。僕たち日本での活動が皆の力になれるようにやっていこうと思います。ぜひお楽しみにしてください! ■シヒョク皆さんこんにちはシヒョクです!やっと新世界のはじめてのライブがおこなわれます!早くみんなと会いたいしー!今回素敵な曲をたくさん用意していますので、たくさん期待してください!早く会いましょう!たくさん遊ぼー!

【ライブ情報】

◆新世界 JAPAN DEBUT LIVE『Let’s walk into the new world』

【日時】2024年6月9日(日)1st 開場 13:15 開演 14:002nd 開場 17:15 開演 18:00

【会場名】HOLIDAY SHINJUKU東京都新宿区歌舞伎町2-24-3 興和ビルB2FTEL 03-5292-0591

【チケット】前売りS(最前3列)公式グッズ付き \10,000-一般(整理番号順)\7,000-当日 一般 \8,500-チケットはLivePocketにて5月7日12時から発売