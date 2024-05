【第62回 静岡ホビーショー】開催期間:5月8日~12日会場:ツインメッセ静岡(静岡県静岡市駿河区曲金3-1-10)入場料:無料

東京マルイは、ガスブローバック・エアソフトガン「千束の銃」のセカンドロットを7月ごろに発売する。価格は32,780円。

これは、5月8日より開催中のイベント「第62回 静岡ホビーショー」にて発表されたもの。本商品は、アニメ「リコリス・リコイル」で主人公・錦木千束が使用していた銃を再現したエアガンで、1次生産分は多くのショップで予約が殺到し完売していた。

その後2次生産を発表していたが、今回7月ごろに発売することが明らかになった。会場では「リコリス・リコイル」での千束の活躍シーンを散りばめたパネル展示と共に「千束の銃」を見ることができる。

(C)Spider Lily/アニプレックス・ABCアニメーション・BS11

(C)2021 TOKYO MARUI Co., Ltd All rights reserved.