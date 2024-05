「宝島さんの妻が毛嫌い」後継ぎ巡りトラブル？　夫婦焼損遺体　犯行の全容解明へ

焼けた夫婦の遺体が見つかった事件で、 逮捕された娘の内縁の夫である関根容疑者について、亡くなった夫婦を知る人は「宝島さんの妻が毛嫌いしていた」と話しました。 事件の動機は、何だったのでしょうか。

■内縁の夫を逮捕 犯行の動機は?

上着で顔を覆い、うつむきながら歩く男。死体損壊容疑で逮捕された関根誠端容疑者(32)です。被害者である宝島さん夫婦の長女の内縁の夫にあたります。

関根容疑者を知る人「(関根容疑者は)必ず新店舗ができたら、先頭切ってやっていた。見た目は怖いですけど、腰が低くて丁寧」

上野周辺で飲食店など十数店を経営していた宝島さんの会社で、マネージャーを務めていた関根容疑者。

宝島さん夫婦の遺体が見つかった翌日、関根容疑者は従業員に対して、「tomorrow every shop are close can you tell everyone(あす全店舗を閉める。みんなに伝えて)」というメッセージを送っていました。

事件直後からは、店を取り仕切るようになったといいます。

関根容疑者を知る人「集金がちょっと遅れていたので、今月1日に電話で話して『すみません。今すぐ振り込みますから』と。『今後ともちゃんとやっていくので、よろしくお願いします』と」

警視庁は、関根容疑者を一連の犯行の首謀者とみています。だとすれば、動機は何だったのでしょうか。

■宝島さん夫婦と抱えていた何らかのトラブル?宝島さんと10年以上の知人「半年くらい前に『先々、事業を娘と関根に移行していく』と言っていた。2、3カ月前には、考えが変わった」

宝島さんは、事業を関根容疑者に継がせるつもりでしたが、3カ月ほど前に心変わりしたといいます。

宝島さん夫婦を知る人「関根容疑者は、宝島の奥さんにすごく毛嫌いされていた」「(Q.奥さんは、娘が関根容疑者と一緒になることをよく思っていなかった?)全然思っていない。真っ向から反対。もう別れさせようとした。一生懸命」

宝島さん夫婦と抱えていた何らかのトラブルが動機だったのでしょうか。

■新たな容疑者の逮捕 事件の全容解明は?

事件を巡っては、新たな容疑者が7日、逮捕されました。不動産会社を経営する前田亮容疑者(36)です。首謀者とされる関根容疑者との関係は?

前田容疑者の仕事関係者「仲が良い友達みたいな関係かな」「(Q.どんな話をしていた?)『お金になる話があるよ』とか、僕らの目の前でしていた」

事件前日、宝島さん夫婦は新たな物件を下見するため、上野から東品川へ移動。その時、行動を共にしていたのが関根容疑者と前田容疑者です。

しかし、関根容疑者は、2人の暴行現場とみられる空き家には「行っていない」と話していることが分かりました。

容疑者が6人に上った事件。これで犯行の全容が解明されるのでしょうか。

