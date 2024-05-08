【ヴァリアブルアクションヒーローズ ONE PIECE ナミ】5月9日10時より予約開始9月下旬 再販予定価格：9,900円【ヴァリアブルアクションヒーローズ ONE PIECE トニートニー・チョッパー】5月9日10時より予約開始9月下旬 再販予定価格：6,050円

メガハウスは、アクションフィギュア「ヴァリアブルアクションヒーローズ ONE PIECE ナミ」（税込9,900円）と「ヴァリアブルアクションヒーローズ ONE PIECE トニートニー・チョッパー」（税込6,050円）の再販分を5月9日10時より予約受付を開始する。発送は9月を予定している。

本商品は「ONE PIECE」のキャラクター「ナミ」と「チョッパー」をアクションフィギュア「ヴァリアブルアクションヒーローズ」シリーズで立体化したもの。

「ヴァリアブルアクションヒーローズ ONE PIECE ナミ」は全高約165mmのサイズに女性らしいアクションポーズを前提とした関節可動を搭載。4種の表情パーツと豊富な手首パーツが付属し、さらにはソーサリー・クリマ・タクトとエフェクトパーツで、派手な演出のアクションポーズも楽しめる。

「ヴァリアブルアクションヒーローズ ONE PIECE トニートニー・チョッパー」は全高約80mmのサイズに関節可動を搭載、付属の5種の表情パーツを付け替えて様々なシチュエーションとポーズを再現できる。専用スタンドも付属し、座ったり飛び跳ねたりのポージングも可能。

ヴァリアブルアクションヒーローズ ONE PIECE ナミ

5月9日10時より予約開始

9月下旬 再販予定

価格：9,900円

サイズ：全高約165mm

ヴァリアブルアクションヒーローズ ONE PIECE トニートニー・チョッパー

5月9日10時より予約開始

9月下旬 再販予定

価格：6,050円

サイズ：全高約80mm

(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション