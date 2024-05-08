「ヴァリアブルアクションヒーローズ ONE PIECE」シリーズの「ナミ」と「チョッパー」再販分が5月9日より予約開始
【ヴァリアブルアクションヒーローズ ONE PIECE ナミ】
5月9日10時より予約開始
9月下旬 再販予定
価格：9,900円
【ヴァリアブルアクションヒーローズ ONE PIECE トニートニー・チョッパー】
5月9日10時より予約開始
9月下旬 再販予定
価格：6,050円
5月9日10時より予約開始
5月9日10時より予約開始
5月9日10時より予約開始
9月下旬 再販予定
価格：9,900円
【ヴァリアブルアクションヒーローズ ONE PIECE トニートニー・チョッパー】
5月9日10時より予約開始
9月下旬 再販予定
価格：6,050円
メガハウスは、アクションフィギュア「ヴァリアブルアクションヒーローズ ONE PIECE ナミ」（税込9,900円）と「ヴァリアブルアクションヒーローズ ONE PIECE トニートニー・チョッパー」（税込6,050円）の再販分を5月9日10時より予約受付を開始する。発送は9月を予定している。
本商品は「ONE PIECE」のキャラクター「ナミ」と「チョッパー」をアクションフィギュア「ヴァリアブルアクションヒーローズ」シリーズで立体化したもの。
「ヴァリアブルアクションヒーローズ ONE PIECE ナミ」は全高約165mmのサイズに女性らしいアクションポーズを前提とした関節可動を搭載。4種の表情パーツと豊富な手首パーツが付属し、さらにはソーサリー・クリマ・タクトとエフェクトパーツで、派手な演出のアクションポーズも楽しめる。
「ヴァリアブルアクションヒーローズ ONE PIECE トニートニー・チョッパー」は全高約80mmのサイズに関節可動を搭載、付属の5種の表情パーツを付け替えて様々なシチュエーションとポーズを再現できる。専用スタンドも付属し、座ったり飛び跳ねたりのポージングも可能。
ヴァリアブルアクションヒーローズ ONE PIECE ナミ
5月9日10時より予約開始
9月下旬 再販予定
価格：9,900円
サイズ：全高約165mm
ヴァリアブルアクションヒーローズ ONE PIECE トニートニー・チョッパー
5月9日10時より予約開始
9月下旬 再販予定
価格：6,050円
サイズ：全高約80mm
(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション