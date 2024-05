話題の新店10軒をまとめて紹介！ 京都発・人気ベーグル店の都内移転オープンから「GINZA SIX」にオープンした寿司店まで

先週掲載の「New Open News」をまとめて紹介します。

週刊New Open News

注目の新店をいち早く紹介する連載「New Open News」。記事本数も多いので日々のチェックは欠かせません。そこで、この連載では先週掲載された店舗をわかりやすくまとめてみました! まだ読んでいないという人は、こちらでチェックしてみてくださいね。

1. 鮨 田中(東京・白金高輪)

2024年2月、白金高輪駅から徒歩7分ほどの場所に、食材にこだわった本物のおいしさを追求する「鮨 田中」がオープンしました。

鮨 田中 写真:お店から

2. TORAYA GINZA(東京・銀座)

<店舗情報>◆鮨 田中住所 : 東京都港区南麻布2-7-23 マーキュリー南麻布 1FTEL : 050-5593-1680

歴史と流行が入り混じる街、東京・銀座で1947年に誕生した「とらや 銀座店」が、2020年からの休業を経て、2024年4月11日に「TORAYA GINZA」としてリニューアルオープンしました。

TORAYA GINZA 出典:じゅみりんさん

3. THE GOOD VIBES(東京・中目黒)

<店舗情報>◆TORAYA GINZA住所 : 東京都中央区銀座7-8-17 虎屋銀座ビル4階TEL : 03-6264-5200

2024年3月9日、バーガー専門店「THE GOOD VIBES(ザ グッド バイブス)」が、中目黒駅近くの「HVEN(ヘイブン)」内に移転・リニューアルオープンしました。

THE GOOD VIBES 出典:たなかげいるさん

4. 銀座 塒(東京・東銀座)

<店舗情報>◆THE GOOD VIBES住所 : 東京都目黒区上目黒1-6-10 中目黒高架下TEL : 不明の為情報お待ちしております

2024年2月、銀座6丁目にあった人気しゃぶしゃぶすき焼き専門店「花大根」が、東銀座駅から徒歩3分ほどの場所に「銀座 塒(ねぐら)」と店名も新たに移転オープンしました。

銀座 塒 写真:お店から

5. Yohei Miyaguchi(東京・自由が丘)

<店舗情報>◆銀座 塒住所 : 東京都中央区銀座4-10-1 AZAビル 10FTEL : 050-5592-7780

2024年3月22日、京都発の人気ベーグル店「Yohei Miyaguchi(ヨウヘイ ミヤグチ)」が自由が丘駅前に移転オープンしました。

Yohei Miyaguchi 出典:ひろまめ27さん

6. EL CIELO 北野坂店(兵庫・三宮)

<店舗情報>◆Yohei Miyaguchi住所 : 東京都目黒区自由が丘1-28-8 自由が丘デパート 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

2023年12月、三宮駅から徒歩10分ほどの場所に、本場イタリアで修業を積んだ兄弟シェフによるセンスが光るイタリアン「EL CIELO 北野坂店」がオープンしました。

EL CIELO 北野坂店 写真:お店から

7. 桜新町 いとう(東京・桜新町)

<店舗情報>◆EL CIELO 北野坂店住所 : 兵庫県神戸市中央区加納町4-7-19 SIDE VALLEY北野坂 1FTEL : 050-5592-3928

2024年3月、桜新町駅から徒歩6分ほどの場所に、熟練の技で作られた日本料理を楽しめる「桜新町 いとう」がオープンしました。

桜新町 いとう 写真:お店から

8. THE NEW NORMAL(東京・恵比寿)

<店舗情報>◆桜新町 いとう住所 : 東京都世田谷区桜新町1-15-1-103TEL : 070-2823-0110

2024年2月26日、恵比寿に「THE NEW NORMAL(ザ・ニューノーマル)」がオープンしました。一汁三菜のヘルシーな定食と、低カロリーで季節のフルーツを使ったパフェが楽しめるカフェです。

THE NEW NORMAL 写真:お店から

9. Cot(東京・広尾)

<店舗情報>◆THE NEW NORMAL住所 : 東京都渋谷区恵比寿南2-3-13 山燃ビル 2FTEL : 050-5592-7784

西麻布交差点からすぐの場所で、隠れ家レストランとして2003年からグルメな人たちを喜ばせてきた人気フレンチ「Cot」が、2024年4月、もとの店舗からも近い広尾駅から徒歩7分ほどの場所に移転オープンしました。

Cot 写真:お店から

10. 東京寿司 ITAMAE SUSHI-PRIME-GINZA SIX店(東京・銀座)

<店舗情報>◆Cot住所 : 東京都港区西麻布4-2-6 Ryowa Palace 西麻布 1FTEL : 050-5593-3325

「東京寿司 ITAMAE SUSHI」や「板前鮨はなれ」「東京すし街道」などを展開する株式会社板前寿司ジャパンが、GINZA SIX6階におまかせコースを展開する新業態「東京寿司 ITAMAE SUSHI-PRIME-」を2024年4月15日にオープンしました。

東京寿司 ITAMAE SUSHI -PRIME- GINZA SIX店 写真:お店から

<店舗情報>◆東京寿司 ITAMAE SUSHI -PRIME- GINZA SIX店住所 : 東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 6FTEL : 050-5593-3185

文:食べログマガジン編集部

