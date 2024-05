【サンデー創刊65周年スペシャル企画】5月8日 発表

小学館は5月8日、マンガ雑誌「週刊少年サンデー」の創刊65周年に関するスペシャル企画を発表した。企画は順次開催、実施される予定。

今回発表となったのは、2024年に迎えた創刊65周年の特別企画。5月8日時点では3つの企画が発表されており、以降はサンデー誌上で順次公開される。

少年サンデー65th POP UP SHOP 開催決定!

日時:2024年6月12日~7月1日

場所:JR池袋駅 南改札前 イベントスペース

サンデー65周年ならではの限定アイテムをそろえたPOP UP SHOPが登場。連載中の作品や過去に連載された作品などのオリジナルグッズが販売される。JR池袋駅にて開催が始まり、仙台、大阪など全国各地で開催される予定。

サンデー文化祭開催決定!

日時:2024年9月8日

場所:都内某所[入場無料]

5年ぶりに「サンデー文化祭」が開催される。作家陣のここでしか聞けないトークショーやオリジナルグッズの販売などの企画が予定されている。参加は抽選で、応募開始時期は後日案内予定。日時は変更になる場合がある。

作家陣のネームを小学館で公開!

日時:2024年6月から順次

場所:小学館1階

〒101-8001 東京都千代田区一ツ橋2-3-1

漫画制作の過程で生み出されるネームが小学館ビルにて展示される。第1回の展示作品は、荒川弘氏「銀の匙 Silver Spoon」とオダトモヒト氏「古見さんは、コミュ症です。」。以降も貴重なネームが公開される。

