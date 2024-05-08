甘粛省敦煌市の観光客数、１〜４月は７４万人超

4月25日、敦煌市の莫高窟を訪れた観光客。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）

【新華社敦煌5月8日】中国甘粛省敦煌市は文化観光の充実、サービス向上などの措置を講じることで観光市場を一層活性化している。同市文化・観光部門によると、1月1日〜4月24日に莫高窟（ばっこうくつ）や鳴沙山・月牙泉など六大風景区を訪れた観光客は74万1833人で、前年同期に比べ45.3％増加した。

甘粛省敦煌市の観光客数、１〜４月は７４万人超

4月25日、敦煌市の莫高窟を訪れた観光客。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）

甘粛省敦煌市の観光客数、１〜４月は７４万人超

4月25日、敦煌市の莫高窟を訪れた観光客。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）

甘粛省敦煌市の観光客数、１〜４月は７４万人超

4月25日、敦煌市の莫高窟を訪れた観光客。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）

甘粛省敦煌市の観光客数、１〜４月は７４万人超

4月24日、敦煌市で上演された大型洞窟式没入型演劇「楽動敦煌」の一場面。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）

甘粛省敦煌市の観光客数、１〜４月は７４万人超

4月24日、敦煌市で上演された大型洞窟式没入型演劇「楽動敦煌」の一場面。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）

甘粛省敦煌市の観光客数、１〜４月は７４万人超

4月24日、敦煌市で上演された大型洞窟式没入型演劇「楽動敦煌」の一場面。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）

甘粛省敦煌市の観光客数、１〜４月は７４万人超

4月24日、敦煌市で上演された大型洞窟式没入型演劇「楽動敦煌」の一場面。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）

甘粛省敦煌市の観光客数、１〜４月は７４万人超

4月24日、敦煌市で上演された大型洞窟式没入型演劇「楽動敦煌」の一場面。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）