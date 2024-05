広島県呉市出身の声優・アーティストのMachicoが、2024年5月4日(土)、5日(日)、広島・新日本造機ホール(呉市民ホール)にてライブを開催した。2日にわたって行なわれた今回の凱旋ライブ。会場にはたくさんのファンが詰めかけ、彼女が故郷に錦を飾るさまを見届けた。DAY2・5月5日(日)公演の模様をおとどけしよう。これまで発表してきたMusicVideoのダイジェスト映像を元に制作されたスペシャルムービーが流れたあと、バンドメンバーに続いてMachicoが登場! 客席に赤と青のペンライトが交錯するなか、まずはあいさつ代わりに『fantastic dreamer』を歌唱。前日にアンコールのラストを飾ったナンバーでの幕開けとなり、サビではオーディエンスが全力のジャンプで彼女の全力パフォーマンスに応えた。

セットリスト



●DAY1 5月4日(土)M1 Growing UpM2 1ミリSymphonyM3 POPPING NOWM4 コレカラM5 ぐるぐるコンティニューM6 星の旅は夢うつつM7 STAY FREEM8 For "F"M9 プリキュア主題歌メドレー・ミラクルっと♥Link Ring!・Viva! Spark! トロピカル〜ジュ!プリキュア・Cheers!デリシャスパーティ♡プリキュアM10 Soul BelieverM11 World Is Mine!M12 ZealM13 TOMORROW-EN-M14 Thank You!M15 Let's go aheadM16 Magical Happy Show!M17 fantastic dreamer●DAY2 5月5日(日)M1 fantastic dreamerM2 1ミリSymphonyM3 POPPING NOWM4 コレカラM5 ぐるぐるコンティニューM6 STAY FREEM7 花音M8 For "F"M9 プリキュア主題歌メドレー・ミラクルっと♥Link Ring!・Viva! Spark! トロピカル〜ジュ!プリキュア・Cheers!デリシャスパーティ♡プリキュアM10 IGNITIONM11 World Is Mine!M12 ZealM13 TOMORROW-EN-M14 Brand New Theater!M15 国宝ハイエンドM16 Magical Happy Show!M17 Growing UP