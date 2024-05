バンプレストが展開する、クレーンゲーム景品のフィギュアシリーズ「Q posket(キューポスケット)」

大きく艶のある瞳と、ふんわりとした優しいほっぺの質感など、デフォルメされた造形が魅力のフィギュアシリーズです。

そんな「Q posket」シリーズに、TVアニメ『僕のヒーローアカデミア』から「爆豪勝己」と「上鳴電気」の第2弾が登場!

バンプレスト「僕のヒーローアカデミア Q posket-爆豪勝己-II」「僕のヒーローアカデミア Q posket-上鳴電気-II」

©堀越耕平/集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会

TVアニメ『僕のヒーローアカデミア』から、「爆豪勝己」と「上鳴電気」の「Q posket」が登場!

かっこいいヒーローコスチュームの2人のフィギュアを紹介していきます。

僕のヒーローアカデミア Q posket-爆豪勝己-II

登場時期:2024年5月9日(木)より順次登場予定

種類:全1種

サイズ:約14cm

登場店舗:全国のアミューズメント施設など

詳細はバンプレストナビをご確認ください:https://bsp-prize.jp/title/IP00002108/

「爆豪勝己」は敵<ヴィラン>を挑発するようなイメージの見返りのポージングで立体化。

複雑なヒーローコスチュームや特徴的な髪型を細部までこだわって造形されています。

不敵な笑みを浮かべ、いまにも爆破の“個性”を発動しそう!

僕のヒーローアカデミア Q posket-上鳴電気-II

登場時期:2024年5月9日(木)より順次登場予定

種類:全1種

サイズ:約14cm

登場店舗:全国のアミューズメント施設など

詳細はバンプレストナビをご確認ください:https://bsp-prize.jp/item/2682039/

「上鳴電気」はクラスのムードメーカーらしいハイテンションなポージングで登場!

スタンガンヒーロー「チャージズマ」として活躍する姿で立体化しています。

元気よく右手を掲げ、力強さを感じるポーズ。

稲妻型のメッシュやスタイリッシュなヒーローコスチュームも忠実に再現しています。

雄英高校ヒーロー科1年A組から「爆豪勝己」と「上鳴電気」がラインナップ。

バンプレスト「僕のヒーローアカデミア Q posket-爆豪勝己-II」「僕のヒーローアカデミア Q posket-上鳴電気-II」は、2024年5月9日(木)より、クレーンゲーム景品として順次登場予定です。

