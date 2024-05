【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■MY FIRST STORYが2023年に12ヵ月連続リリースした楽曲全12曲をコンプリート!

MY FIRST STORYが、約2年ぶりとなるフルアルバム『The Crown』を5月8日に配信リリースした。

本作には、2023年に12ヵ月連続でデジタルリリースした全12曲に加え、TikTokを中心にバイラルヒットした「I’m a mess」のTeddyLoidによるスペシャルリミックスバージョンも収録される。

YouTubeでは「I’m a mess(TeddyLoid)」のオフィシャルオーディオが公開されているので、ぜひチェックしてみよう。

リリース情報

2024.05.08 ON SALE

DIGITAL ALBUM『The Crown』

MY FIRST STORY OFFICIAL SITE

https://myfirststory.net