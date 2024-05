TOTOのスティーヴ・ルカサーの息子トレヴとジェネシスのフィル・コリンズの息子ニックらが結成したバンド、The Effectが、元ジャーニーのスティーヴ・ペリー(Vo)をゲストにレコーディングしたジャーニーの楽曲「It Could Have Been You」のカヴァーをリリースした。ペリーは先週、同曲について「1986年、ジャーニーのアルバム『Raised On Radio』がリリースされ、その中に、僕が常にダイアモンドの原石だと感じていた曲があった。トレヴァー・ルカサーのことは彼が9歳の時から知っている。とても才能あるミュージシャンだ。ある日、僕らは彼の新しいバンド、The Effectについて話していた…。驚くことに、彼はあのアルバムの中で“It Could Have Been You”がお気に入りの曲の1つだと言及した。僕も同じ気持ちだって伝えたよ。そして、僕は“レコーディングしてみたら?”って言ったんだ。彼は、もしそうしたら歌ってくれるかって尋ねてきた。僕はこう答えた…。“もちろんだ、愛しいやつ!”」と、コメントしていた。トレヴ・ルカサーは、2022年にジャーニーのキーボード奏者、ジョナサン・ケインの娘マディソンと結婚しており、ケインの義理の息子でもある。ミュージック・ビデオはそのマディソンが監督し、ペリーはBGVSとアドリブでクレジットされている。Ako Suzuki