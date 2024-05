Microsoftは5月2日(現地時間)、Microsoft Security Blog「New passkey support for Microsoft consumer accounts」において、すべてのMicrosoftコンシューマーアカウントに対するパスキーのサポートの開始をアナウンスした。これによって、ユーザーは、種Microsoftサービスにサインインする際に、パスワード入力や従来の2段階認証の代わりにパスキーによる認証を利用できるようになる。

New passkey support for Microsoft consumer accounts|Microsoft Security Blog○パスワードのない世界へ前進パスキーは、2022年にFIDO Allienceによって発表されたパスワードに代わる新しい認証方法。ユーザーはWindowsやmacOS、iOS、Android、Chrome OSなどのデバイスでパスキーを作成し、それをパスワードの代わりにアプリやサービスへのログイン認証に使用することができる。パスキーはデバイスにセキュアに保存される秘密鍵と、アプリやサービスに登録される公開鍵のペアで構成される。秘密鍵はデバイスが持つ認証の仕組み(顔認証や指紋認証、PINコードなど)によって保護される。したがって、パスキーを使ったログインでは、パスワードではなくそれらのデバイスの認証方法を使うことになる。通常、Microsoftが提供する各種サービスやアプリを使用するには、Microsoftのコンシューマーアカウントにサインインする必要がある。今後は、そのサインインでパスキーを利用することが可能になる。すなわち、普段使っているデバイスの顔認証や指紋認証、PINコード認証などが、パスワード入力の代わりに使えるようになるというわけだ。Microsoftによれば、2015年時点で同社のID システムは1秒あたり約115件のパスワード攻撃を検出しており、その後10年未満のうちに1秒あたり4,000件以上に増加したという。これは、パスワードがすでに安全な仕組みではなくなっていることを意味している。パスキーを使うことで、パスワードを排除して、より安全なインターネットの利用が可能になる。○Microsoftアカウントのパスキーの使用方法Microsoftアカウントのパスキーを使用するには、まずパスキーを作成するデバイスで次のページにアクセスして、「Face, fingerprint, PIN or security key」のオプションを選択する。あとは、デバイスの指示に従うことでパスキーが作成できる。Microsoftアカウントのパスキーの作成作成したパスキーは、Microsoftアカウントへのサインインに使用することができる。パスキーによるサインインを有効にするには、Microsoftアカウントにサインインする際に [サインイン オプション] を選択して、「Face, fingerprint, PIN or security key」を選択すればよい。Microsoftアカウントにサインインする際のパスキーの仕組み 出典:Microsoftその後、デバイスでセキュリティウィンドウが開き、パスキーを使用してサインインできるようになる。現在、デスクトップおよびモバイルブラウザ上のMicrosoftアプリやWebサイトでは、パスキーを使用してサインインできるようになっている。モバイルバージョンのMicrosoftアプリケーションへのサインインについては、今後数週間以内にサポートが開始される予定だという。