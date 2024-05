ミニストップは、「おにぎり 塩だれ焼鳥」と「三角ピザドーナツ」の2品を、5月7日 (火)より国内のミニストップ店舗にて発売☆

ミニストップ「おにぎり 塩だれ焼鳥」「三角ピザドーナツ」

発売日:2024年5月7日(火)

発売地区:全国

ミニストップから、塩飯に、塩だれ焼鳥をトッピングしたおにぎり「おにぎり 塩だれ焼鳥」と、お得な108円シリーズの惣菜パンから、ピザのような味わいのドーナツ「三角ピザドーナツ」の2品が登場!

おにぎり 塩だれ焼鳥

本体価格:100円(税込価格:108.00円)

塩飯に、塩だれ焼鳥をトッピングしたおにぎりです。

塩だれは青ねぎ・ごま油を加え、牛ダシダなどで味を調え直火の鶏肉をトッピングしたボリュームのある一品です☆

三角ピザドーナツ

本体価格:108円(税込価格:116.64円)

タマネギ入りのピザソースとチーズクリームを三角形に包んで揚げた惣菜ドーナツです。

ピザのような味わいと、タマネギの食感が楽しめる仕立てです☆

お手頃価格でお得に楽しめるおにぎりと惣菜パン。

「おにぎり 塩だれ焼鳥」と「三角ピザドーナツ」国内のミニストップ店舗にて、5月7日 (火)より発売です!

※税込価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示しております。

イートインスペースで飲食される場合は、標準税率10%が適用されます。単品で購入した場合、税込価格の小数点以下は、切り捨てとなります。

