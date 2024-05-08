・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝７８．３８ドル（－０．１０ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２３２４．２ドル（－７．０ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２７３０．３セント（－６．６セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝６２４．７５セント（－７．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４５３．７５セント（－３．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１２３２．２５セント（－２．５０セント）
・ＣＲＢ指数
　２８９．５７（＋１．９６）

出所：MINKABU PRESS