７日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝７８．３８ドル（－０．１０ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２３２４．２ドル（－７．０ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２７３０．３セント（－６．６セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝６２４．７５セント（－７．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４５３．７５セント（－３．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１２３２．２５セント（－２．５０セント）
・ＣＲＢ指数
２８９．５７（＋１．９６）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝７８．３８ドル（－０．１０ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２３２４．２ドル（－７．０ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２７３０．３セント（－６．６セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝６２４．７５セント（－７．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４５３．７５セント（－３．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１２３２．２５セント（－２．５０セント）
・ＣＲＢ指数
２８９．５７（＋１．９６）
出所：MINKABU PRESS